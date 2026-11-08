Eisenkot propone un gobierno de emergencia nacional en Israel

Eisenkot justificó la propuesta citando la continuidad de la guerra y la crisis política interna. El político dispondrá de 42 días para reunir el apoyo suficiente en el Parlamento y formar un nuevo Gobierno.El líder también estableció como criterios el apoyo al carácter judío de Israel, al servicio militar obligatorio y al reconocimiento de Hamás como organización terrorista. Asimismo, abogó por evitar la realización de nuevas elecciones.
El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, anunció que pretende formar un gobierno de emergencia nacional tras recibir el mandato del presidente Isaac Herzog. Afirmó que tiene la intención de invitar a diversos partidos a integrarse en la coalición, incluido el Likud, del actual primer ministro Benjamin Netanyahu.
Eisenkot justificó la propuesta citando la continuidad de la guerra y la crisis política interna. El político dispondrá de 42 días para reunir el apoyo suficiente en el Parlamento y formar un nuevo Gobierno.
El líder también estableció como criterios el apoyo al carácter judío de Israel, al servicio militar obligatorio y al reconocimiento de Hamás como organización terrorista. Asimismo, abogó por evitar la realización de nuevas elecciones.
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