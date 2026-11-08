Arrestan en Honduras a presunto operador de cártel mexicano requerido en EEUU
© Foto : X - @PoliciaHondurasTraslado de Óscar Samuel Mejía, vinculado con un cártel mexicano
© Foto : X - @PoliciaHonduras
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Autoridades de seguridad del país centroamericano detuvieron a Óscar Samuel Mejía, acusado de trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en delitos relacionados con la producción, conspiración y tráfico internacional de drogas.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sospechoso operaba redes criminales encargadas de articular el trasiego de sustancias ilícitas, conectando a Centroamérica con México y Sudamérica.
Tras su captura, el imputado quedó a disposición de las autoridades judiciales para dar inicio formal al proceso de extradición solicitado por el Gobierno estadounidense.
Con esta aprehensión, las instituciones de seguridad de Honduras suman más de 60 capturas con fines de extradición ejecutadas desde 2022. Las autoridades destacaron que estas acciones reafirman la cooperación internacional en el combate contra las estructuras del narcotráfico transnacional que utilizan la región como zona logística.
Con esta aprehensión, las instituciones de seguridad de Honduras suman más de 60 capturas con fines de extradición ejecutadas desde 2022. Las autoridades destacaron que estas acciones reafirman la cooperación internacional en el combate contra las estructuras del narcotráfico transnacional que utilizan la región como zona logística.
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