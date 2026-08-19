https://noticiaslatam.lat/20260819/honduras-declara-alerta-roja-en-75-municipios-debido-a-sequia-provocada-por-el-nino-1174731593.html
Honduras declara alerta roja en 75 municipios debido a sequía provocada por El Niño
Honduras declara alerta roja en 75 municipios debido a sequía provocada por El Niño
Sputnik Mundo
Honduras activó un plan de atención para las comunidades afectadas por la sequía que azota el país, tras declarar "alerta roja" en 75 municipios ante el... 19.08.2026, Sputnik Mundo
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2026-08-19T18:33+0000
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"Gobierno declara emergencia por sequía en 75 municipios. El presidente Nasry Asfura activa respuesta con alimentos, agua, salud y apoyo a la producción en las zonas más afectadas", detalló la Presidencia de este país centroamericano en la red social X.La medida anunciada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales incluye también alerta amarilla en 71 departamentos y alerta verde en otros 88 municipios.El organismo explicó que la decisión obedece a la prolongada sequía meteorológica provocada por la influencia del fenómeno de El Niño. "Honduras presenta condiciones más cálidas y secas de lo normal, asociadas al establecimiento de un evento de El Niño fuerte", puntualizó el ente.La entidad reseñó que, ante el cambio de los patrones climáticos, Honduras enfrenta a una "severa sequía" que "exige atención inmediata", debido a que afecta la disponibilidad de agua para consumo humano y animal.
https://noticiaslatam.lat/20260814/pronostican-alta-probabilidad-de-que-el-nino-de-esta-temporada-sea-el-mas-intenso-desde-1950-1174663678.html
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honduras, centroamérica, el niño (fenómeno natural), fenómenos naturales
honduras, centroamérica, el niño (fenómeno natural), fenómenos naturales
Honduras declara alerta roja en 75 municipios debido a sequía provocada por El Niño
Honduras activó un plan de atención para las comunidades afectadas por la sequía que azota el país, tras declarar "alerta roja" en 75 municipios ante el retraso de las lluvias provocado por el fenómeno de El Niño.
"Gobierno declara emergencia por sequía en 75 municipios. El presidente Nasry Asfura activa respuesta con alimentos, agua, salud y apoyo a la producción en las zonas más afectadas", detalló la Presidencia de este país centroamericano en la red social X.
La medida anunciada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales incluye también alerta amarilla en 71 departamentos y alerta verde en otros 88 municipios.
El organismo explicó que la decisión obedece a la prolongada sequía meteorológica provocada por la influencia del fenómeno de El Niño. "Honduras presenta condiciones más cálidas y secas de lo normal, asociadas al establecimiento de un evento de El Niño fuerte", puntualizó el ente.
La entidad reseñó que, ante el cambio de los patrones climáticos, Honduras enfrenta a una "severa sequía" que "exige atención inmediata", debido a que afecta la disponibilidad de agua para consumo humano y animal.