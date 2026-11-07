Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261107/la-casa-blanca-desafia-orden-judicial-e-insiste-en-construir-su-arco-del-triunfo-1175775666.html
La Casa Blanca desafía orden judicial e insiste en construir su 'Arco del Triunfo'
La Casa Blanca desafía orden judicial e insiste en construir su 'Arco del Triunfo'
Sputnik Mundo
El Ejecutivo de EEUU afirmó que mantiene su intención de construir un arco de triunfo de 76 metros de altura en las afueras de la capital del país, pese a que... 07.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-07T04:20+0000
2026-11-07T04:20+0000
internacional
sociedad
donald trump
eeuu
washington
casa blanca
arco del triunfo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/0b/1173013524_93:65:898:518_1920x0_80_0_0_7945d3f3a2bf3b1da4568d0575f705a8.jpg
La magistrada Tanya Chutkan adoptó la medida mientras analiza las impugnaciones legales contra el proyecto impulsado por el presidente Donald Trump.El monumento busca conmemorar los 250 años de Estados Unidos y estaría ubicado cerca de la entrada del Cementerio Nacional de Arlington.Los opositores consideran que la estructura sería demasiado alta, superaría al Monumento a Lincoln y proyectaría sombra sobre tumbas de militares. Además, los fiscales generales de Washington (noroeste) y Virginia (sureste) cuestionan su legalidad y la falta de autorización presupuestaria del Congreso.
eeuu
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/0b/1173013524_169:58:839:560_1920x0_80_0_0_1696d850c9bf13ac73fc3c2de7fc12e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, donald trump, eeuu, washington, casa blanca, arco del triunfo
sociedad, donald trump, eeuu, washington, casa blanca, arco del triunfo

La Casa Blanca desafía orden judicial e insiste en construir su 'Arco del Triunfo'

04:20 GMT 07.11.2026
© Foto : X / @WhiteHouseBosquejo del Arco del Triunfo en EEUU.
Bosquejo del Arco del Triunfo en EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
© Foto : X / @WhiteHouse
Síguenos en
El Ejecutivo de EEUU afirmó que mantiene su intención de construir un arco de triunfo de 76 metros de altura en las afueras de la capital del país, pese a que una jueza federal ordenó suspender el inicio de las obras.
La magistrada Tanya Chutkan adoptó la medida mientras analiza las impugnaciones legales contra el proyecto impulsado por el presidente Donald Trump.

El monumento busca conmemorar los 250 años de Estados Unidos y estaría ubicado cerca de la entrada del Cementerio Nacional de Arlington.

Los opositores consideran que la estructura sería demasiado alta, superaría al Monumento a Lincoln y proyectaría sombra sobre tumbas de militares.
Además, los fiscales generales de Washington (noroeste) y Virginia (sureste) cuestionan su legalidad y la falta de autorización presupuestaria del Congreso.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала