La Casa Blanca desafía orden judicial e insiste en construir su 'Arco del Triunfo'
© Foto : X / @WhiteHouseBosquejo del Arco del Triunfo en EEUU.
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El Ejecutivo de EEUU afirmó que mantiene su intención de construir un arco de triunfo de 76 metros de altura en las afueras de la capital del país, pese a que una jueza federal ordenó suspender el inicio de las obras.
La magistrada Tanya Chutkan adoptó la medida mientras analiza las impugnaciones legales contra el proyecto impulsado por el presidente Donald Trump.
El monumento busca conmemorar los 250 años de Estados Unidos y estaría ubicado cerca de la entrada del Cementerio Nacional de Arlington.
Los opositores consideran que la estructura sería demasiado alta, superaría al Monumento a Lincoln y proyectaría sombra sobre tumbas de militares.
El monumento busca conmemorar los 250 años de Estados Unidos y estaría ubicado cerca de la entrada del Cementerio Nacional de Arlington.
Los opositores consideran que la estructura sería demasiado alta, superaría al Monumento a Lincoln y proyectaría sombra sobre tumbas de militares.
Además, los fiscales generales de Washington (noroeste) y Virginia (sureste) cuestionan su legalidad y la falta de autorización presupuestaria del Congreso.
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