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La Inteligencia rusa alerta de interés de terroristas por Ucrania para acceder a tecnología de drones
La Inteligencia rusa alerta de interés de terroristas por Ucrania para acceder a tecnología de drones
Sputnik Mundo
Los grupos terroristas internacionales tienen interés por los contactos con Ucrania para acceder a las tecnologías de drones, advirtió el vicedirector del... 06.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-06T08:55+0000
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Estas declaraciones se produjeron en el marco del primer foro Diálogo de la OCS+ sobre la Seguridad, que acoge la ciudad uzbeka de Samarcanda el 5 y 6 de noviembre.En este sentido, señaló que los emisarios de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR, en sus siglas en ucraniano) del Ministerio de Defensa de Ucrania organizan en África cursos de formación para operadores de aeronaves no tripuladas, incluidos los drones kamikaze. Además, precisó que se trata concretamente de Malí.Así, indicó que la situación actual exige ampliar las medidas preventivas contra las amenazas terroristas, recurriendo a todos los instrumentos disponibles: legislativos, económicos y de inteligencia.No es la primera vez que las autoridades rusas señalan que Ucrania envía drones e instructores militares a los grupos terroristas que operan en África.Grupos afiliados a Al Qaeda* y al Estado Islámico* controlan amplias áreas de la zona norteafricana del Sahel, desde donde lanzan ataques regulares contra la población y fuerzas de seguridad en Malí, Níger y Burkina Faso.*prohibido en Rusia por terrorismo
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La Inteligencia rusa alerta de interés de terroristas por Ucrania para acceder a tecnología de drones
Los grupos terroristas internacionales tienen interés por los contactos con Ucrania para acceder a las tecnologías de drones, advirtió el vicedirector del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), Mijaíl Maxímovich.
Estas declaraciones se produjeron en el marco del primer foro Diálogo de la OCS+ sobre la Seguridad, que acoge la ciudad uzbeka de Samarcanda el 5 y 6 de noviembre.
En este sentido, señaló que los emisarios de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR, en sus siglas en ucraniano) del Ministerio de Defensa de Ucrania organizan en África cursos de formación para operadores de aeronaves no tripuladas, incluidos los drones kamikaze. Además, precisó que se trata concretamente de Malí.
Así, indicó que la situación actual exige ampliar las medidas preventivas contra las amenazas terroristas, recurriendo a todos los instrumentos disponibles: legislativos, económicos y de inteligencia.
No es la primera vez que las autoridades rusas señalan que Ucrania envía drones e instructores militares a los grupos terroristas
que operan en África.
Grupos afiliados a Al Qaeda* y al Estado Islámico* controlan amplias áreas de la zona norteafricana del Sahel, desde donde lanzan ataques regulares contra la población y fuerzas de seguridad en Malí, Níger y Burkina Faso.
*prohibido en Rusia por terrorismo
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