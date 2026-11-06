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"Instrumento inadmisible de presión": diputados rusos preparan una solicitud a la ONU para levantar el bloqueo de Cuba
"Instrumento inadmisible de presión": diputados rusos preparan una solicitud a la ONU para levantar el bloqueo de Cuba
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El Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia (Cámara Baja del Parlamento) presentó un proyecto de solicitud a la Asamblea General de la... 06.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-06T17:37+0000
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El Consejo de la Duma decidió incluir el proyecto en la agenda de la sesión parlamentaria prevista para el próximo 11 de noviembre.El texto sostiene que el bloqueo contradice la Carta de la ONU y los principios de soberanía, no injerencia y solución pacífica de controversias.También denuncia que las sanciones limitan el acceso de los cubanos a alimentos, medicamentos y servicios sanitarios y que, tras el endurecimiento de las restricciones en agosto de 2026, Cuba quedó prácticamente privada de combustible importado.Desde el organismo expresaron su solidaridad con los llamamientos internacionales para poner fin al bloqueo y confirmó su disposición a seguir desarrollando la cooperación con Cuba y respaldando a su población.Desde 1992, La Habana ha presentado ante la Asamblea General un proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo de EEUU, el cual ha recibido desde entonces el apoyo mayoritario de los países miembros del organismo multilateral.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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"Instrumento inadmisible de presión": diputados rusos preparan una solicitud a la ONU para levantar el bloqueo de Cuba
El Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia (Cámara Baja del Parlamento) presentó un proyecto de solicitud a la Asamblea General de la ONU, los Parlamentos de sus países miembros y las organizaciones parlamentarias internacionales para exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba por parte de EEUU.
El Consejo de la Duma decidió incluir el proyecto en la agenda de la sesión parlamentaria prevista para el próximo 11 de noviembre.
"Los diputados de la Duma Estatal califican las medidas de la política de sanciones de EEUU contra Cuba como un instrumento inadmisible de presión en materia de política exterior. Su aplicación causa un perjuicio considerable a la vida de los ciudadanos cubanos, tiene un carácter devastador para la situación socioeconómica del país y desestabiliza el clima sociopolítico de la región", señala el documento.
El texto sostiene que el bloqueo contradice la Carta de la ONU y los principios de soberanía, no injerencia y solución pacífica de controversias.
También denuncia que las sanciones limitan el acceso de los cubanos a alimentos, medicamentos y servicios sanitarios y que, tras el endurecimiento de las restricciones en agosto de 2026, Cuba quedó prácticamente privada de combustible importado.
Desde el organismo expresaron su solidaridad con los llamamientos internacionales para poner fin al bloqueo y confirmó su disposición a seguir desarrollando la cooperación con Cuba y respaldando a su población.
Desde 1992, La Habana ha presentado ante la Asamblea General un proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo de EEUU, el cual ha recibido desde entonces el apoyo mayoritario de los países miembros del organismo multilateral.
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible
en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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