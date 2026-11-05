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"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay": Peña tras moción de juicio político en su contra
"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay": Peña tras moción de juicio político en su contra
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Santiago Peña, quien anunció recientemente su renuncia al Poder Ejecutivo paraguayo, afirmó que colaborará con las autoridades por las pesquisas relacionadas... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T22:40+0000
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Asimismo, el aún mandatario sudamericano, resaltó que "el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo" y que su "suerte personal no está por encima del Paraguay". Previamente, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la moción de juicio político contra Peña pero, para que esta iniciativa avance, necesita el visto bueno del Senado (cámara alta). No obstante, esto podría tardar, ya que en una sesión bicameral, debido a la falta de quórum, no avanzaron las discusiones sobre este tema y sobre aceptar la dimisión del político.
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"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay": Peña tras moción de juicio político en su contra

22:40 GMT 05.11.2026
© AP Photo / Jorge SaenzSantiago Peña, presidente de Paraguay.
Santiago Peña, presidente de Paraguay. - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
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Santiago Peña, quien anunció recientemente su renuncia al Poder Ejecutivo paraguayo, afirmó que colaborará con las autoridades por las pesquisas relacionadas con el caso Ueno Bank.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", aseveró en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, el aún mandatario sudamericano, resaltó que "el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo" y que su "suerte personal no está por encima del Paraguay".
Previamente, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la moción de juicio político contra Peña pero, para que esta iniciativa avance, necesita el visto bueno del Senado (cámara alta). No obstante, esto podría tardar, ya que en una sesión bicameral, debido a la falta de quórum, no avanzaron las discusiones sobre este tema y sobre aceptar la dimisión del político.
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