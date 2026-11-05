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La estabilidad de Venezuela contribuirá al desarrollo de Iberoamérica, afirma canciller
La estabilidad de Venezuela contribuirá al desarrollo de Iberoamérica, afirma canciller
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Una Venezuela más estable, más democrática y más próspera, plenamente integrada a los mercados internacionales, contribuirá al desarrollo de toda Iberoamérica... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T15:42+0000
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Al respecto, destacó que su país cuenta con enormes capacidades energéticas y productivas, permitiendo el fortalecimiento del comercio y la integración económica.Asimismo, Blanco planteó que su país atraviesa una etapa de transformación y reconstrucción tras enfrentar dificultades internas. En su opinión, el proceso actual busca abrir una nueva fase basada en la democratización, la reconciliación nacional, la recuperación de las instituciones y el impulso económico.El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que Venezuela está impulsando iniciativas como la Ley de Amnistía, el acceso a 38 portales informativos que se mantenían bloqueados, así como la reforma de la Ley contra el Odio.Además, destacó que su Gobierno solicitó asistencia técnica a la Unión Europea para fortalecer el Estado de derecho y modernizar el sistema de justicia en esta nación caribeña.
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La estabilidad de Venezuela contribuirá al desarrollo de Iberoamérica, afirma canciller
Una Venezuela más estable, más democrática y más próspera, plenamente integrada a los mercados internacionales, contribuirá al desarrollo de toda Iberoamérica, afirmó el canciller del país caribeño, Oliver Blanco, durante su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.
Al respecto, destacó que su país cuenta con enormes capacidades energéticas y productivas, permitiendo el fortalecimiento del comercio y la integración económica.
Asimismo, Blanco planteó que su país atraviesa una etapa de transformación y reconstrucción tras enfrentar dificultades internas. En su opinión, el proceso actual busca abrir una nueva fase basada en la democratización, la reconciliación nacional, la recuperación de las instituciones y el impulso económico.
El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que Venezuela está impulsando iniciativas como la Ley de Amnistía, el acceso a 38 portales informativos que se mantenían bloqueados, así como la reforma de la Ley contra el Odio.
"Hemos avanzado en el diálogo entre venezolanos mediante las negociaciones entre la Asamblea Nacional de 2015 y el Gobierno, siendo uno de los acuerdos más importantes de este proceso la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, con el cual se prevé contar este año", indicó.
Además, destacó que su Gobierno solicitó asistencia técnica a la Unión Europea para fortalecer el Estado de derecho y modernizar el sistema de justicia en esta nación caribeña.