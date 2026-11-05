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El fracaso de los republicanos reflejaría la "derrota institucional" de un "sistema político caduco"
El fracaso de los republicanos reflejaría la "derrota institucional" de un "sistema político caduco"
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Más allá de la derrota republicana y el 'voto de castigo' contra la Administración Trump, los resultados de las elecciones intermedias del 3 de noviembre... 05.11.2026, Sputnik Mundo
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La pérdida de Texas como bastión para los republicanos —tanto en gubernatura como en senaduría—, el primer senador demócrata de Kansas en 80 años y el creciente apoyo demócrata en un estado conservador como Florida son algunos de los highlights de estos comicios que, sin duda, serán cruciales para la forma en que gobernará Donald Trump durante los próximos dos años. Sin embargo, esta elección también demuestra que la democracia estadounidense es un péndulo sin fin que va del lado demócrata al republicano sin que realmente existan soluciones que atiendan los problemas del ciudadano estadounidense de a pie, como el alto costo de los alimentos, los elevados precios de la energía o la dificultad para acceder a un servicio de salud, observa Alejandro Salgó Valencia, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."Un sistema bipartidista donde no hay diferencia entre los partidos políticos no puede ser considerado una democracia ejemplar", agrega Salgó Valencia. En un sentido práctico, a corto plazo, dice, sin duda EEUU está ante "la derrota del trumpismo en el poder legislativo", algo que dificultará la gobernabilidad de Trump en materia de política interna, como la aprobación del presupuesto o las políticas migratorias que tanto costo político han tenido para los republicanos. No obstante, afirma, la política exterior de Washington seguirá siendo la misma, ya que en ese sentido, la Casa Blanca sigue teniendo grandes atribuciones. ¿Un fracaso de Trump incluso dentro del ala republicana?En Texas no se ha elegido a ningún demócrata para un cargo estatal desde 1994. Por eso es tan relevante que la demócrata Gina Hinojosa haya vencido a Gregg Abott en la contienda por la gubernatura y que James Talarico haya logrado obtener un escaño por ese estado por primera vez en 38 años para un demócrata. Todo ello coloca a Donald Trump en una postura incómoda incluso dentro de su propio partido, ya que cada vez más republicanos querrán desmarcarse de sus políticas y narrativas a medida que se acerque el cambio de poder en 2028, apunta Roberto Viesca, maestro en Relaciones Internacionales de la UNAM.En el caso de Texas, asegura, el voto latino fue clave para la derrota de los republicanos, ya que mucha gente que en su momento votó por Trump y su grupo republicano ahora ve "cómo sus familiares son deportados por el ICE".
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El fracaso de los republicanos reflejaría la "derrota institucional" de un "sistema político caduco"

01:16 GMT 05.11.2026
© AP Photo / Eric GayLos seguidores del candidato demócrata al Senado, el diputado estatal de Texas James Talarico, asisten a un acto celebrado la noche de las elecciones en Austin, Texas, el martes 3 de noviembre de 2026.
Los seguidores del candidato demócrata al Senado, el diputado estatal de Texas James Talarico, asisten a un acto celebrado la noche de las elecciones en Austin, Texas, el martes 3 de noviembre de 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
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Más allá de la derrota republicana y el 'voto de castigo' contra la Administración Trump, los resultados de las elecciones intermedias del 3 de noviembre reflejan que el sistema bipartidista de Estados Unidos atraviesa por una severa crisis de representatividad entre la población de a pie, señalan analistas en entrevista con Sputnik.
La pérdida de Texas como bastión para los republicanos —tanto en gubernatura como en senaduría—, el primer senador demócrata de Kansas en 80 años y el creciente apoyo demócrata en un estado conservador como Florida son algunos de los highlights de estos comicios que, sin duda, serán cruciales para la forma en que gobernará Donald Trump durante los próximos dos años.
Sin embargo, esta elección también demuestra que la democracia estadounidense es un péndulo sin fin que va del lado demócrata al republicano sin que realmente existan soluciones que atiendan los problemas del ciudadano estadounidense de a pie, como el alto costo de los alimentos, los elevados precios de la energía o la dificultad para acceder a un servicio de salud, observa Alejandro Salgó Valencia, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Más que una derrota para Trump, es una derrota institucional para un sistema político que, durante mucho tiempo, se vendió como como el modelo a seguir de la democracia", dice el internacionalista.

"Un sistema bipartidista donde no hay diferencia entre los partidos políticos no puede ser considerado una democracia ejemplar", agrega Salgó Valencia.
En un sentido práctico, a corto plazo, dice, sin duda EEUU está ante "la derrota del trumpismo en el poder legislativo", algo que dificultará la gobernabilidad de Trump en materia de política interna, como la aprobación del presupuesto o las políticas migratorias que tanto costo político han tenido para los republicanos. No obstante, afirma, la política exterior de Washington seguirá siendo la misma, ya que en ese sentido, la Casa Blanca sigue teniendo grandes atribuciones.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pronuncia un discurso en Washington D.C., Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
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"Lo haría de nuevo": Trump nombra la razón por la que su partido perdió las elecciones
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¿Un fracaso de Trump incluso dentro del ala republicana?

En Texas no se ha elegido a ningún demócrata para un cargo estatal desde 1994. Por eso es tan relevante que la demócrata Gina Hinojosa haya vencido a Gregg Abott en la contienda por la gubernatura y que James Talarico haya logrado obtener un escaño por ese estado por primera vez en 38 años para un demócrata.
Todo ello coloca a Donald Trump en una postura incómoda incluso dentro de su propio partido, ya que cada vez más republicanos querrán desmarcarse de sus políticas y narrativas a medida que se acerque el cambio de poder en 2028, apunta Roberto Viesca, maestro en Relaciones Internacionales de la UNAM.

"El trumpismo, de alguna forma, está perdiendo incluso dentro de los republicanos. Incluso candidatos pro Israel se han alejado del círculo de Trump", comenta el analista internacional.

En el caso de Texas, asegura, el voto latino fue clave para la derrota de los republicanos, ya que mucha gente que en su momento votó por Trump y su grupo republicano ahora ve "cómo sus familiares son deportados por el ICE".
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