Putin: Rusia "sin duda" alcanzará sus objetivos
13:40 GMT 04.11.2026 (actualizado: 15:00 GMT 04.11.2026)
© Sputnik / Grigory Sysoev/
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La cohesión social, la voluntad común y el apoyo mutuo siguen siendo condiciones fundamentales para superar cualquier desafío y alcanzar los objetivos que tiene por delante el país, afirmó el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
"Hoy seguimos hombro con hombro, convencidos de que alcanzaremos sin duda los objetivos que nos hemos propuesto", destacó el jefe de Estado ruso en la sesión plenaria de la semana internacional Los pueblos de Rusia.
Según el mandatario, los representantes de distintas nacionalidades, culturas y confesiones religiosas están unidos por un vínculo inseparable y brindan un "apoyo sincero y efectivo" a los militares rusos que defienden la soberanía y la condición de Estado del país en el marco de la operación militar especial.
El presidente también señaló que la armonía, el respeto mutuo y la unidad de los pueblos constituyen los pilares de la independencia del país euroasiático. Asimismo, destacó la importancia de preservar las lenguas, culturas y tradiciones nacionales, al considerar que son la base de la política nacional del Estado.
Putin llamó a mantener la vigilancia e impedir cualquier intento de socavar la estabilidad social y provocar divisiones entre los distintos pueblos del país.
"La unidad de todos los pueblos de Rusia siempre ha jugado y sigue jugando un papel crucial en su destino".
El Día de la Unidad Nacional se celebra en Rusia cada 4 de noviembre y conmemora los acontecimientos de 1612, cuando una milicia popular encabezada por Kuzmá Minin y Dmitri Pozharski liberó Moscú de las tropas de la mancomunidad polaco-lituana, poniendo fin a un período de inestabilidad política conocido como el Período Tumultuoso.
La festividad fue restablecida en 2005 y busca destacar la unidad, la solidaridad y la cohesión de los distintos pueblos que integran Rusia. Actualmente, el 4 de noviembre es festivo oficial en el país y se celebra con actos institucionales, ceremonias, conciertos y actividades culturales en distintas regiones.
La festividad fue restablecida en 2005 y busca destacar la unidad, la solidaridad y la cohesión de los distintos pueblos que integran Rusia. Actualmente, el 4 de noviembre es festivo oficial en el país y se celebra con actos institucionales, ceremonias, conciertos y actividades culturales en distintas regiones.
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