Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261103/los-adversarios-politicos-de-rusia-buscaron-mermar-su-potencial-estrategico-indica-putin-1175726339.html
Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico, indica Putin 
Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico, indica Putin 
Sputnik Mundo
Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico y desmembrar el país, señaló el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus palabras... 03.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-03T14:29+0000
2026-11-03T18:34+0000
internacional
vladímir putin
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175726155_0:103:3024:1804_1920x0_80_0_0_eca137b2e380affcdb3fadbfbf1f0f12.jpg
"Todos nuestros adversarios y oponentes geopolíticos —en distintos momentos y de diversas formas, a veces incluso actuando como enemigos declarados— han intentado, en esencia, limitar o mermar el potencial estratégico de Rusia o, en el mejor de los casos para ellos, desmantelar el propio país", señaló el mandatario ruso durante una reunión del Consejo para las Relaciones Interétnicas.Además, el presidente destacó que la unidad de los pueblos de Rusia es la condición primordial y fundamental para preservar la soberanía y la integridad territorial del país. Agregó que ante un conflicto, las personas dejan de lado sus diferencias y se unen para alcanzar un objetivo común.
https://noticiaslatam.lat/20261030/europa-se-rinde-ante-rusia-1175679275.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175726155_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_cebbe6d7ceef65f0f65f87a16f706015.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladímir putin, rusia
vladímir putin, rusia

Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico, indica Putin 

14:29 GMT 03.11.2026 (actualizado: 18:34 GMT 03.11.2026)
© Sputnik / Kiril Zikov / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Kiril Zikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico y desmembrar el país, señaló el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus palabras, fuerzas externas intentan actualmente sembrar la división en la sociedad rusa; esto ha sido así siempre.
"Todos nuestros adversarios y oponentes geopolíticos —en distintos momentos y de diversas formas, a veces incluso actuando como enemigos declarados— han intentado, en esencia, limitar o mermar el potencial estratégico de Rusia o, en el mejor de los casos para ellos, desmantelar el propio país", señaló el mandatario ruso durante una reunión del Consejo para las Relaciones Interétnicas.
Además, el presidente destacó que la unidad de los pueblos de Rusia es la condición primordial y fundamental para preservar la soberanía y la integridad territorial del país.
"La unidad de los pueblos de la Federación de Rusia es la condición esencial, primordial y fundamental para preservar nuestra soberanía e integridad territorial y, por extensión, para la preservación de la propia Rusia", declaró.
Agregó que ante un conflicto, las personas dejan de lado sus diferencias y se unen para alcanzar un objetivo común.
¿Europa se rinde ante Rusia? - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
Nicaragua-Rusia: Línea Directa
¿Europa se rinde ante Rusia?
30 de octubre, 15:00 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала