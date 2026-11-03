https://noticiaslatam.lat/20261103/los-adversarios-politicos-de-rusia-buscaron-mermar-su-potencial-estrategico-indica-putin-1175726339.html
Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico, indica Putin
Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico, indica Putin
Sputnik Mundo
Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico y desmembrar el país, señaló el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus palabras... 03.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-03T14:29+0000
2026-11-03T14:29+0000
2026-11-03T18:34+0000
internacional
vladímir putin
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175726155_0:103:3024:1804_1920x0_80_0_0_eca137b2e380affcdb3fadbfbf1f0f12.jpg
"Todos nuestros adversarios y oponentes geopolíticos —en distintos momentos y de diversas formas, a veces incluso actuando como enemigos declarados— han intentado, en esencia, limitar o mermar el potencial estratégico de Rusia o, en el mejor de los casos para ellos, desmantelar el propio país", señaló el mandatario ruso durante una reunión del Consejo para las Relaciones Interétnicas.Además, el presidente destacó que la unidad de los pueblos de Rusia es la condición primordial y fundamental para preservar la soberanía y la integridad territorial del país. Agregó que ante un conflicto, las personas dejan de lado sus diferencias y se unen para alcanzar un objetivo común.
https://noticiaslatam.lat/20261030/europa-se-rinde-ante-rusia-1175679275.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175726155_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_cebbe6d7ceef65f0f65f87a16f706015.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, rusia
Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico, indica Putin
14:29 GMT 03.11.2026 (actualizado: 18:34 GMT 03.11.2026)
Los adversarios políticos de Rusia buscaron mermar su potencial estratégico y desmembrar el país, señaló el presidente ruso, Vladímir Putin. En sus palabras, fuerzas externas intentan actualmente sembrar la división en la sociedad rusa; esto ha sido así siempre.
"Todos nuestros adversarios y oponentes geopolíticos —en distintos momentos y de diversas formas, a veces incluso actuando como enemigos declarados— han intentado, en esencia, limitar o mermar el potencial estratégico de Rusia o, en el mejor de los casos para ellos, desmantelar el propio país", señaló el mandatario ruso durante una reunión del Consejo para las Relaciones Interétnicas.
Además, el presidente destacó que la unidad de los pueblos de Rusia es la condición primordial y fundamental para preservar la soberanía y la integridad territorial del país.
"La unidad de los pueblos de la Federación de Rusia es la condición esencial, primordial y fundamental para preservar nuestra soberanía e integridad territorial y, por extensión, para la preservación de la propia Rusia", declaró.
Agregó que ante un conflicto, las personas dejan de lado sus diferencias y se unen para alcanzar un objetivo común.