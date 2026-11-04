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¿Por qué detuvieron a militares bolivianos en Chile?
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Dos militares bolivianos fueron detenidos por autoridades chilenas en las inmediaciones del Salar de Coipasa, en la comuna de Colchane (noreste), durante la... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T07:55+0000
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El operativo se realizó cuando efectivos del Ejército y Carabineros verificaban la presencia de un camión con reporte de robo que presuntamente sería trasladado fuera de Chile por un paso fronterizo no habilitado.De acuerdo con Meganoticias, los detenidos permanecen bajo custodia y comparecieron ante la Justicia. Entre las líneas de investigación, se encuentran un posible delito de espionaje y una eventual relación con el contrabando del vehículo.Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Víctor Hugo Balderrama, confirmó que los detenidos son un teniente y un subteniente, interceptados en el sector conocido como Boca del Sapo.El jefe militar sostuvo que ambos cumplían una orden de operaciones legal en el marco de las acciones contra el contrabando y señaló que las circunstancias de su detención se encuentran bajo investigación.
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¿Por qué detuvieron a militares bolivianos en Chile?
Dos militares bolivianos fueron detenidos por autoridades chilenas en las inmediaciones del Salar de Coipasa, en la comuna de Colchane (noreste), durante la madrugada del 2 de noviembre, según informaron medios chilenos.
El operativo se realizó cuando efectivos del Ejército y Carabineros verificaban la presencia de un camión con reporte de robo que presuntamente sería trasladado fuera de Chile por un paso fronterizo no habilitado.
De acuerdo con Meganoticias, los detenidos permanecen bajo custodia y comparecieron ante la Justicia. Entre las líneas de investigación, se encuentran un posible delito de espionaje y una eventual relación con el contrabando del vehículo.
Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Víctor Hugo Balderrama, confirmó que los detenidos son un teniente y un subteniente, interceptados en el sector conocido como Boca del Sapo.
El jefe militar sostuvo que ambos cumplían una orden de operaciones legal en el marco de las acciones contra el contrabando y señaló que las circunstancias de su detención se encuentran bajo investigación.
2 de noviembre, 03:43 GMT