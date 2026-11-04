La guerra comunicacional marca una nueva fase en el intento externo de fragmentar a Rusia: especialista
© AP Photo / Elise AmendolaUso de la computadora
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El intento, que se remonta a hace 1.000 años, por parte de países occidentales de fragmentar a Rusia atraviesa actualmente una etapa singular: el uso de la guerra comunicacional y tecnológica.
En una entrevista con Sputnik, Pedro Martins, doctorando en relaciones internacionales por la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), señaló que las nuevas estrategias de las naciones hegemónicas para desintegrar a Rusia se desarrollan principalmente en el ámbito comunicacional.
El experto hizo referencia a las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, realizadas durante una reunión del Consejo de Relaciones Interétnicas en suelo ruso. En su discurso, Putin destacó que fuerzas externas llevan cerca de 1.000 años intentando sembrar la división en la sociedad del país euroasiático.
Martins mencionó varios episodios de injerencia, como los ocurridos durante la guerra civil y la Revolución de Octubre, cuando la nobleza rusa recibió apoyo de agentes externos.
El experto hizo referencia a las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, realizadas durante una reunión del Consejo de Relaciones Interétnicas en suelo ruso. En su discurso, Putin destacó que fuerzas externas llevan cerca de 1.000 años intentando sembrar la división en la sociedad del país euroasiático.
Martins mencionó varios episodios de injerencia, como los ocurridos durante la guerra civil y la Revolución de Octubre, cuando la nobleza rusa recibió apoyo de agentes externos.
"Es una forma económica, una manera menos explícita de llevar a cabo [la guerra de información]; demostrarlo —incluso desde un punto de vista jurídico o político— resulta más difícil que en el pasado. Aun así, Rusia está logrando reaccionar muy bien ante esta campaña, dentro de sus capacidades y a pesar de los obstáculos. Está consiguiendo movilizar sus recursos de una manera muy inteligente", aseveró.
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