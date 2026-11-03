"Desde hace siglos se ha buscado dividir a Rusia", afirma analista
© Sputnik / Grigory Sysoev/
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El discurso pronunciado por el presidente Vladímir Putin sobre las intenciones de Occidente de dividir a Rusia resultan "muy simbólicas e importantes", en momentos en que se reavivan los intereses de varios países occidentales en destruir "una hermandad que se ha construido a lo largo de los siglos", advierte a Sputnik un experto.
"Desde hace siglos se ha buscado dividir a Rusia, desmembrarla y enfrentar a sus pueblos entre sí, pueblos que son hermanos", apunta el analista internacional argentino, Christian Lamesa, poco antes de que se celebre el Día de la Unidad Nacional este 4 de noviembre.
En ese sentido, Lamesa señala "la utilización de Ucrania como un ariete contra Rusia, cuando justamente los pueblos ucraniano y ruso son más que hermanos", algo que buscan resquebrajar desde "los intereses anglosajones".
Previamente, Putin afirmó, durante el Consejo para las Relaciones Interétnicas, que existen fuerzas externas que históricamente buscan mermar el potencial estratégico de Rusia: "Todos nuestros adversarios y oponentes geopolíticos —en distintos momentos y de diversas formas, a veces incluso actuando como enemigos declarados— han intentado, en esencia, limitar o mermar el potencial estratégico de Rusia o, en el mejor de los casos para ellos, desmantelar el propio país".
El analista destaca la relevancia de que el líder ruso haya puesto rostro a "una amenaza muy cierta" y recordó que "Rusia hoy se encuentra en una posición en la que sus pueblos están absolutamente unidos".
Previamente, Putin afirmó, durante el Consejo para las Relaciones Interétnicas, que existen fuerzas externas que históricamente buscan mermar el potencial estratégico de Rusia: "Todos nuestros adversarios y oponentes geopolíticos —en distintos momentos y de diversas formas, a veces incluso actuando como enemigos declarados— han intentado, en esencia, limitar o mermar el potencial estratégico de Rusia o, en el mejor de los casos para ellos, desmantelar el propio país".
El analista destaca la relevancia de que el líder ruso haya puesto rostro a "una amenaza muy cierta" y recordó que "Rusia hoy se encuentra en una posición en la que sus pueblos están absolutamente unidos".
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