Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261103/desde-hace-siglos-se-ha-buscado-dividir-a-rusia-afirma-analista-1175730001.html
"Desde hace siglos se ha buscado dividir a Rusia", afirma analista
"Desde hace siglos se ha buscado dividir a Rusia", afirma analista
Sputnik Mundo
El discurso pronunciado por el presidente Vladímir Putin sobre las intenciones de Occidente de dividir a Rusia resultan "muy simbólicas e importantes", en... 03.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-03T22:45+0000
2026-11-03T22:45+0000
internacional
política
vladímir putin
rusia
occidente
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0f/1172513390_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_9884baa4278f2295250524cd2859e841.jpg
En ese sentido, Lamesa señala "la utilización de Ucrania como un ariete contra Rusia, cuando justamente los pueblos ucraniano y ruso son más que hermanos", algo que buscan resquebrajar desde "los intereses anglosajones". Previamente, Putin afirmó, durante el Consejo para las Relaciones Interétnicas, que existen fuerzas externas que históricamente buscan mermar el potencial estratégico de Rusia: "Todos nuestros adversarios y oponentes geopolíticos —en distintos momentos y de diversas formas, a veces incluso actuando como enemigos declarados— han intentado, en esencia, limitar o mermar el potencial estratégico de Rusia o, en el mejor de los casos para ellos, desmantelar el propio país".El analista destaca la relevancia de que el líder ruso haya puesto rostro a "una amenaza muy cierta" y recordó que "Rusia hoy se encuentra en una posición en la que sus pueblos están absolutamente unidos".
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0f/1172513390_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_18bce6ff181c8e7e22b50801002cbf4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, vladímir putin, rusia, occidente
política, vladímir putin, rusia, occidente

"Desde hace siglos se ha buscado dividir a Rusia", afirma analista

22:45 GMT 03.11.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaBandera rusa
Bandera rusa - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El discurso pronunciado por el presidente Vladímir Putin sobre las intenciones de Occidente de dividir a Rusia resultan "muy simbólicas e importantes", en momentos en que se reavivan los intereses de varios países occidentales en destruir "una hermandad que se ha construido a lo largo de los siglos", advierte a Sputnik un experto.
"Desde hace siglos se ha buscado dividir a Rusia, desmembrarla y enfrentar a sus pueblos entre sí, pueblos que son hermanos", apunta el analista internacional argentino, Christian Lamesa, poco antes de que se celebre el Día de la Unidad Nacional este 4 de noviembre.
En ese sentido, Lamesa señala "la utilización de Ucrania como un ariete contra Rusia, cuando justamente los pueblos ucraniano y ruso son más que hermanos", algo que buscan resquebrajar desde "los intereses anglosajones".

Previamente, Putin afirmó, durante el Consejo para las Relaciones Interétnicas, que existen fuerzas externas que históricamente buscan mermar el potencial estratégico de Rusia: "Todos nuestros adversarios y oponentes geopolíticos —en distintos momentos y de diversas formas, a veces incluso actuando como enemigos declarados— han intentado, en esencia, limitar o mermar el potencial estratégico de Rusia o, en el mejor de los casos para ellos, desmantelar el propio país".

El analista destaca la relevancia de que el líder ruso haya puesto rostro a "una amenaza muy cierta" y recordó que "Rusia hoy se encuentra en una posición en la que sus pueblos están absolutamente unidos".
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала