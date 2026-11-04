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Al seguir las directivas de la OTAN contra Rusia, la UE exhibe su falta de visión de futuro, opina experta
Al seguir las directivas de la OTAN contra Rusia, la UE exhibe su falta de visión de futuro, opina experta
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"Bajo una visión geopolítica equívoca", Europa no sólo designó a Rusia como una amenaza, sino que "sacrificó a millones de europeos" a vivir un conflicto... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T01:00+0000
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Lo anterior en relación a las declaraciones que hizo el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión del Consejo para las Relaciones Interétnicas sobre que los adversarios políticos de Moscú "han intentado, en esencia, limitar o mermar" su potencial estratégico o "desmantelar el propio país"."Bruselas se ha dado un tiro en el pie porque importa combustible más caro, mientras EEUU pactó con Rusia la entrega de toneladas de diésel que significan un hito en la relación Washington-Moscú (…). La UE, al seguir las directivas de la OTAN contra Rusia, solo exhibe su falta de visión de futuro", declaró la experta.
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Al seguir las directivas de la OTAN contra Rusia, la UE exhibe su falta de visión de futuro, opina experta

01:00 GMT 04.11.2026
© AP Photo / Boris GrdanoskiUrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
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"Bajo una visión geopolítica equívoca", Europa no sólo designó a Rusia como una amenaza, sino que "sacrificó a millones de europeos" a vivir un conflicto "indeseable" en Ucrania y a "pagar tarifas altísimas por energía importada" por las sanciones impuestas, opinó una analista internacional a Sputnik.
Lo anterior en relación a las declaraciones que hizo el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión del Consejo para las Relaciones Interétnicas sobre que los adversarios políticos de Moscú "han intentado, en esencia, limitar o mermar" su potencial estratégico o "desmantelar el propio país".

En este sentido, la internacionalista Nydia Egremy consideró que Europa queda "cada vez más vulnerable e incapaz de enfrentar sus problemas internos", mientras que Moscú sí logra consolidar hitos importantes, como los acuerdos energéticos con Estados Unidos.

"Bruselas se ha dado un tiro en el pie porque importa combustible más caro, mientras EEUU pactó con Rusia la entrega de toneladas de diésel que significan un hito en la relación Washington-Moscú (…). La UE, al seguir las directivas de la OTAN contra Rusia, solo exhibe su falta de visión de futuro", declaró la experta.
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