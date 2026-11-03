Nicaragua felicita a Rusia por su Día de la Unidad Nacional
© Foto : Cortesía de la Presidencia de NicaraguaLos copresidentes de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega.
© Foto : Cortesía de la Presidencia de Nicaragua
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Los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron un mensaje al mandatario ruso, Vladímir Putin, con motivo del Día de la Unidad Nacional, a celebrarse el 4 de noviembre.
La conmemoración de esta fecha "constituye un homenaje a la capacidad del pueblo ruso de superar las adversidades mediante la unidad, la voluntad colectiva y el compromiso con la defensa de su patria. Esta fecha reafirma el valor de la unidad de los pueblos como pilar fundamental para la construcción de un mundo de paz, fortaleza y prosperidad para las nuevas generaciones", resaltaron en un comunicado.
Asimismo, Managua resaltó el férreo lazo con Moscú, así como "nuestros mejores deseos de paz, bienestar y prosperidad para usted, hermano presidente, y para todas las familias de Rusia"
El 4 de noviembre, Rusia conmemora el Día de la Unidad Nacional. Precisamente en esa fecha, pero en el año 1612, Moscú fue liberada de los invasores polaco-lituanos gracias al papel decisivo de una milicia popular dirigida por Kuzmá Minin y Dmitri Pozharski.
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