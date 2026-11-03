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Futbolista español muere tras un paro cardíaco después de colisión con el portero
Futbolista español muere tras un paro cardíaco después de colisión con el portero
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El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, sufrió un paro cardíaco tras chocar con el portero del equipo contrario. El futbolista... 03.11.2026, Sputnik Mundo
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El incidente ocurrió cuando se cumplía el minuto 96 del tiempo extra del partido, con 2:2 en el marcador. El guardameta del FC Andorra, Jesús Ovono, salió de su portería y se dirigió al círculo central para detener un mano a mano de Jesús de Miguel Alameda. Como consecuencia, el portero chocó con el delantero. El árbitro le mostró inmediatamente la tarjeta roja directa a Ovono.Jesús de Miguel Alameda tuvo que abandonar el campo en camilla y ser intubado tras el fuerte impacto con el guardameta durante un partido de la Segunda División el 2 de noviembre. El jugador, que sufrió un paro cardíaco durante casi 20 minutos, necesitó reanimación cardiopulmonar de camino al hospital, donde recibió tratamiento. Sin embargo, perdió la vida al día siguiente.El delantero, nacido en Madrid, comenzó su carrera en el Lugo Fuenlabrada y el Leganés. En 2015 se incorporó al filial de este último. Posteriormente, jugó en el Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve y Navalcarnero.En 2021, tuvo una temporada con Unionistas de Salamanca, donde anotó 12 goles. En enero de 2023, fichó por el Castellón. En julio de 2025, se trasladó al Tenerife, club en el que jugó esta temporada.
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Futbolista español muere tras un paro cardíaco después de colisión con el portero

09:15 GMT 03.11.2026 (actualizado: 09:31 GMT 03.11.2026)
© Foto : X / @CDTOficialJesús de Miguel Alameda, delantero en el CD Tenerife
Jesús de Miguel Alameda, delantero en el CD Tenerife - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
© Foto : X / @CDTOficial
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El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, sufrió un paro cardíaco tras chocar con el portero del equipo contrario. El futbolista falleció en el hospital a la mañana siguiente, informa el club en sus redes sociales.
El incidente ocurrió cuando se cumplía el minuto 96 del tiempo extra del partido, con 2:2 en el marcador. El guardameta del FC Andorra, Jesús Ovono, salió de su portería y se dirigió al círculo central para detener un mano a mano de Jesús de Miguel Alameda. Como consecuencia, el portero chocó con el delantero. El árbitro le mostró inmediatamente la tarjeta roja directa a Ovono.
Jesús de Miguel Alameda tuvo que abandonar el campo en camilla y ser intubado tras el fuerte impacto con el guardameta durante un partido de la Segunda División el 2 de noviembre.
El jugador, que sufrió un paro cardíaco durante casi 20 minutos, necesitó reanimación cardiopulmonar de camino al hospital, donde recibió tratamiento. Sin embargo, perdió la vida al día siguiente.
"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (…) de Jesús de Miguel Alameda", informa el club en sus redes sociales.
El delantero, nacido en Madrid, comenzó su carrera en el Lugo Fuenlabrada y el Leganés. En 2015 se incorporó al filial de este último. Posteriormente, jugó en el Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve y Navalcarnero.
En 2021, tuvo una temporada con Unionistas de Salamanca, donde anotó 12 goles. En enero de 2023, fichó por el Castellón. En julio de 2025, se trasladó al Tenerife, club en el que jugó esta temporada.
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