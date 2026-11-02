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Varios muertos deja un nuevo atentado con explosivos en Colombia
Varios muertos deja un nuevo atentado con explosivos en Colombia
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Al menos cuatro personas murieron, entre ellas una bebé de dos meses, en un atentado con explosivos en el municipio de Planadas, en el departamento colombiano... 02.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-02T18:09+0000
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El ataque ocurrió en el barrio Aeropuerto, cerca de una base militar, donde fue detonada una volqueta cargada de explosivos, que causó graves daños en viviendas, comercios e instalaciones sanitarias de la zona, según los reportes preliminares de las autoridades. Medios locales informan de al menos 17 personas heridas en el atentado.La emergencia también afectó la prestación de los servicios médicos en el municipio, por lo que fue necesario evacuar un centro de salud y habilitar instalaciones alternativas para atender a los heridos, informaron desde el Ministerio de Salud y Protección Social. "Es inaceptable que la violencia siga cobrando vidas y poniendo en riesgo la atención médica de las comunidades", precisó el ente.
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Varios muertos deja un nuevo atentado con explosivos en Colombia

18:09 GMT 02.11.2026
© AP Photo / Edwin RodriguezUn militar colombiano vigila una zona donde previamente hubo enfrentamientos de grupos armados
Un militar colombiano vigila una zona donde previamente hubo enfrentamientos de grupos armados - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
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Al menos cuatro personas murieron, entre ellas una bebé de dos meses, en un atentado con explosivos en el municipio de Planadas, en el departamento colombiano de Tolima, informó la gobernadora Adriana Magali Matiz.
"Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida", escribió Matiz en su cuenta de X.
El ataque ocurrió en el barrio Aeropuerto, cerca de una base militar, donde fue detonada una volqueta cargada de explosivos, que causó graves daños en viviendas, comercios e instalaciones sanitarias de la zona, según los reportes preliminares de las autoridades. Medios locales informan de al menos 17 personas heridas en el atentado.
La emergencia también afectó la prestación de los servicios médicos en el municipio, por lo que fue necesario evacuar un centro de salud y habilitar instalaciones alternativas para atender a los heridos, informaron desde el Ministerio de Salud y Protección Social.
"Es inaceptable que la violencia siga cobrando vidas y poniendo en riesgo la atención médica de las comunidades", precisó el ente.
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