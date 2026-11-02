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Rusia y China lideran en la formación de un mundo multipolar, destaca la jefa del Senado ruso
Rusia y China lideran en la formación de un mundo multipolar, destaca la jefa del Senado ruso
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La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, reivindicó el liderazgo de su país y China en el establecimiento de un orden mundial multipolar más justo... 02.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-02T08:41+0000
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"Hoy por hoy, nuestros países lideran la construcción de un mundo multipolar más justo y promueven esta agenda activamente", comentó Matvienko en una reunión con Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política, máximo organo asesor político de China.La funcionaria resaltó que Rusia y China coordinan activamente sus acciones en el panorama internacional y defienden enfoques comunes.Además, destacó que los puntos de vista de los dos países en relación con la agenda internacional coinciden completamente o son muy cercanos.Las relaciones entre ambas potencias, enfatizó, son un factor importante de la seguridad en el mundo.Wang, por su parte, indicó que la visita de la delegación senatorial rusa a China tiene un gran significado para el fortalecimiento de la amistad entre las dos naciones.
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Rusia y China lideran en la formación de un mundo multipolar, destaca la jefa del Senado ruso
La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, reivindicó el liderazgo de su país y China en el establecimiento de un orden mundial multipolar más justo. La legisladora, al frente de una delegación del Senado ruso, se encuentra en China realizando una visita oficial.
"Hoy por hoy, nuestros países lideran la construcción de un mundo multipolar más justo y promueven esta agenda activamente", comentó Matvienko en una reunión con Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política, máximo organo asesor político de China.
La funcionaria resaltó que Rusia y China coordinan activamente sus acciones en el panorama internacional y defienden enfoques comunes.
"Luchamos juntos por el cumplimiento estricto de los principios y las normas del derecho internacional y por el establecimiento de un mundo multipolar", subrayó.
Además, destacó que los puntos de vista de los dos países en relación con la agenda internacional coinciden completamente o son muy cercanos.
Las relaciones entre ambas potencias, enfatizó, son un factor importante de la seguridad en el mundo.
"En el contexto de la turbulencia geopolítica que afrontamos, las relaciones entre Rusia y China traen estabilidad y demuestran cómo dos grandes países pueden cooperar y tener amistad", puntualizó.
Wang, por su parte, indicó que la visita de la delegación senatorial rusa a China tiene un gran significado para el fortalecimiento de la amistad entre las dos naciones.
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