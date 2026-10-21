China es uno de los socios comerciales clave de Rusia, subraya el primer ministro ruso
10:40 GMT 21.10.2026 (actualizado: 11:11 GMT 21.10.2026)
© Sputnik / Dmitry Astakhov / Acceder al contenido multimediaMijaíl Mishustin, el primer ministro ruso, durante una reunión con miembros del Consejo de la Cámara del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia
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Durante la 31 reunión periódica de los Gobiernos de Rusia y China, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, señaló que, pese al aumento de la presión externa, la cooperación comercial y económica entre ambos países mantiene una dinámica muy positiva.
"Hoy en día, las relaciones entre Rusia y China, basadas en una asociación integral y una cooperación estratégica, se encuentran en el nivel más alto de toda su historia y constituyen un modelo de relaciones interestatales", destacó el funcionario.
Además, abordó las relaciones económicas entre dos países. Así, puso de relieve que la proporción de monedas nacionales en el comercio entre Rusia y China se acerca al 100%.
Agregó que, en 25 años, el intercambio comercial bilateral se multiplicó por más de 30.
En particular, según sus datos, el volumen del intercambio comercial de artículos agrícolas aumentó más de un tercio en los nueve primeros meses de 2026 respecto al mismo período de 2025.
"El comercio bilateral crece de manera segura. (...) Los volúmenes de inversión bilateral se incrementan de manera gradual", indicó.
La cooperación energética, prosiguió, tiene carácter estratégico y abarca los sectores petrolero, gasístico, carbonífero y nuclear. Mishustin señaló que también se desarrolla la cooperación en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y el deporte.
Asimismo, Mishustin enfatizó que Rusia seguirá garantizando el suministro fiable e ininterrumpido de recursos energéticos a China y está dispuesta a ampliar la cooperación bilateral en este ámbito.
En este contexto, mencionó que el gasoducto Fuerza de Baikal, actualmente en fase de proyecto y destinado a abastecer a China, podría convertirse en una de las principales arterias gasísticas de Eurasia.
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