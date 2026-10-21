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China es uno de los socios comerciales clave de Rusia, subraya el primer ministro ruso

China es uno de los socios comerciales clave de Rusia, subraya el primer ministro ruso

Sputnik Mundo

Durante la 31 reunión periódica de los Gobiernos de Rusia y China, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, señaló que, pese al aumento de la presión... 21.10.2026, Sputnik Mundo

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Además, abordó las relaciones económicas entre dos países. Así, puso de relieve que la proporción de monedas nacionales en el comercio entre Rusia y China se acerca al 100%.Agregó que, en 25 años, el intercambio comercial bilateral se multiplicó por más de 30.En particular, según sus datos, el volumen del intercambio comercial de artículos agrícolas aumentó más de un tercio en los nueve primeros meses de 2026 respecto al mismo período de 2025.La cooperación energética, prosiguió, tiene carácter estratégico y abarca los sectores petrolero, gasístico, carbonífero y nuclear. Mishustin señaló que también se desarrolla la cooperación en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y el deporte.Asimismo, Mishustin enfatizó que Rusia seguirá garantizando el suministro fiable e ininterrumpido de recursos energéticos a China y está dispuesta a ampliar la cooperación bilateral en este ámbito.En este contexto, mencionó que el gasoducto Fuerza de Baikal, actualmente en fase de proyecto y destinado a abastecer a China, podría convertirse en una de las principales arterias gasísticas de Eurasia.

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