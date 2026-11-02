Gobierno de Ecuador envía un segundo vuelo con ayuda humanitaria a las islas Galápagos

Previamente, se enviaron más de 10 toneladas a Galápagos ante las afectaciones ocasionadas por El Niño, que ha dejado al menos nueve fallecidos y unos 46.000 damnificados en el país. Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico tropical, lo que altera los patrones meteorológicos y provoca lluvias intensas e inundaciones en algunas regiones y sequías extremas en otras.La funcionaria precisó que se continúa atendiendo las necesidades de las familias afectadas en Galápagos con más asistencia humanitaria tras las inundaciones por las intensas precipitaciones.
El Gobierno ecuatoriano envió un segundo vuelo con 7,6 toneladas de ayuda humanitaria a las Islas Galápagos, afectadas desde el viernes último por intensas lluvias vinculadas al fenómeno climático El Niño que dejó nueve fallecidos y unos 46.000 damnificados en el país.
"Coordinamos el envío del segundo vuelo con 7,6 toneladas de asistencia humanitaria: 267 kits de primera respuesta, 53 kits de bienes para dormir, 101 camas y ocho cartones de medicinas", informó la secretaria nacional de Gestión de Riesgos (SNGRE), Carolina Lozano.
Previamente, se enviaron más de 10 toneladas a Galápagos ante las afectaciones ocasionadas por El Niño, que ha dejado al menos nueve fallecidos y unos 46.000 damnificados en el país.
Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico tropical, lo que altera los patrones meteorológicos y provoca lluvias intensas e inundaciones en algunas regiones y sequías extremas en otras.