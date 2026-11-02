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Gobierno de Ecuador envía un segundo vuelo con ayuda humanitaria a las islas Galápagos
Gobierno de Ecuador envía un segundo vuelo con ayuda humanitaria a las islas Galápagos
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El Gobierno ecuatoriano envió un segundo vuelo con 7,6 toneladas de ayuda humanitaria a las Islas Galápagos, afectadas desde el viernes último por intensas... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, se enviaron más de 10 toneladas a Galápagos ante las afectaciones ocasionadas por El Niño, que ha dejado al menos nueve fallecidos y unos 46.000 damnificados en el país. Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico tropical, lo que altera los patrones meteorológicos y provoca lluvias intensas e inundaciones en algunas regiones y sequías extremas en otras.La funcionaria precisó que se continúa atendiendo las necesidades de las familias afectadas en Galápagos con más asistencia humanitaria tras las inundaciones por las intensas precipitaciones.
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Gobierno de Ecuador envía un segundo vuelo con ayuda humanitaria a las islas Galápagos

03:36 GMT 02.11.2026
© Foto : X - @FuerzaAereaEcCargamento de ayuda humanitaria para las islas Galápagos
Cargamento de ayuda humanitaria para las islas Galápagos - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
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El Gobierno ecuatoriano envió un segundo vuelo con 7,6 toneladas de ayuda humanitaria a las Islas Galápagos, afectadas desde el viernes último por intensas lluvias vinculadas al fenómeno climático El Niño que dejó nueve fallecidos y unos 46.000 damnificados en el país.

"Coordinamos el envío del segundo vuelo con 7,6 toneladas de asistencia humanitaria: 267 kits de primera respuesta, 53 kits de bienes para dormir, 101 camas y ocho cartones de medicinas", informó la secretaria nacional de Gestión de Riesgos (SNGRE), Carolina Lozano.

Previamente, se enviaron más de 10 toneladas a Galápagos ante las afectaciones ocasionadas por El Niño, que ha dejado al menos nueve fallecidos y unos 46.000 damnificados en el país.
Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico tropical, lo que altera los patrones meteorológicos y provoca lluvias intensas e inundaciones en algunas regiones y sequías extremas en otras.
Inundaciones en Santa Cruz, islas Galápagos, Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2026
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Ecuador registra muertos y desaparecidos por inundaciones en las islas Galápagos
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La funcionaria precisó que se continúa atendiendo las necesidades de las familias afectadas en Galápagos con más asistencia humanitaria tras las inundaciones por las intensas precipitaciones.
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