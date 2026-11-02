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El espacio mediático se convierte en un campo de batalla, denuncia la Cancillería rusa
El espacio mediático se convierte en un campo de batalla, denuncia la Cancillería rusa
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Las organizaciones internacionales especializadas nunca reaccionaron adecuadamente ante las medidas adoptadas por Occidente en Ucrania, Moldavia y los países... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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En particular, arremetió contra la ONU, la Unesco y la OSCE, porque no reaccionaron ante la represión de Occidente contra los medios rusos.La diplomática virtió estas declaraciones en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.Al mismo tiempo, alertó que la situación de la seguridad de los periodistas en el mundo sigue deteriorándose de forma constante. Como ejemplo, destacó que Kiev, "embriagado por la impunidad", está llevando a cabo una auténtica caza de representantes de la comunidad mediática rusa.En este contexto, reafirmó que Moscú seguirá defendiendo los derechos de los periodistas rusos en el extranjero y continuará creando condiciones seguras para su trabajo.
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El espacio mediático se convierte en un campo de batalla, denuncia la Cancillería rusa

07:53 GMT 02.11.2026
© AP Photo / Pavel BednyakovLa portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
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Las organizaciones internacionales especializadas nunca reaccionaron adecuadamente ante las medidas adoptadas por Occidente en Ucrania, Moldavia y los países bálticos contra los medios de comunicación rusos y su personal, comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
En particular, arremetió contra la ONU, la Unesco y la OSCE, porque no reaccionaron ante la represión de Occidente contra los medios rusos.
"El espacio mediático se ha convertido en un auténtico campo de batalla, en el que el Occidente colectivo, aferrado a su antigua hegemonía, intenta por todos los medios reprimir la disidencia e imponer a la mayoría mundial el punto de vista 'único y correcto' sobre los acontecimientos que tienen lugar en el mundo", lamentó la funcionaria.
La diplomática virtió estas declaraciones en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
Al mismo tiempo, alertó que la situación de la seguridad de los periodistas en el mundo sigue deteriorándose de forma constante. Como ejemplo, destacó que Kiev, "embriagado por la impunidad", está llevando a cabo una auténtica caza de representantes de la comunidad mediática rusa.
María Zajárova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2026
Internacional
Libertad de expresión con condiciones: Zajárova sobre el temor de Occidente a sus propios periodistas en Rusia
16 de septiembre, 14:05 GMT
En este contexto, reafirmó que Moscú seguirá defendiendo los derechos de los periodistas rusos en el extranjero y continuará creando condiciones seguras para su trabajo.

"Rusia no renunciará a sus reivindicaciones legítimas ante la Unesco ni en el marco de otros foros pertinentes. El Ministerio de Exteriores de Rusia seguirá defendiendo de forma coherente los derechos profesionales de los periodistas rusos en el extranjero", concluyó.

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