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Ataque cibernético en Europa: hackean los sistemas de enfriamiento de supermercados en cinco países
Ataque cibernético en Europa: hackean los sistemas de enfriamiento de supermercados en cinco países
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Varias cadenas de supermercados en Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia reportaron ataques informáticos que alteraron sus sistemas de refrigeración y... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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En Bélgica, unas 55 tiendas registraron fallas, mientras que en Irlanda 13 establecimientos padecieron las afectaciones. En Suecia también se reportaron alteraciones en un par de cadenas.Las autoridades investigan si los incidentes forman parte de una campaña coordinada. Los ataques reavivaron las alertas sobre la vulnerabilidad de los sistemas industriales conectados a internet, luego de casos similares registrados en Francia durante octubre.
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Ataque cibernético en Europa: hackean los sistemas de enfriamiento de supermercados en cinco países

22:03 GMT 02.11.2026
© AP Photo / Teresa SuarezRefrigerador en un centro comercial de Francia
Refrigerador en un centro comercial de Francia - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
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Varias cadenas de supermercados en Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia reportaron ataques informáticos que alteraron sus sistemas de refrigeración y congelación. Los incidentes provocaron pérdidas de alimentos y obligaron a retirar productos de la venta.
En Bélgica, unas 55 tiendas registraron fallas, mientras que en Irlanda 13 establecimientos padecieron las afectaciones. En Suecia también se reportaron alteraciones en un par de cadenas.
Las autoridades investigan si los incidentes forman parte de una campaña coordinada.
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Europa no cumple el objetivo de llenar las reservas de gas de cara al invierno, según datos
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Los ataques reavivaron las alertas sobre la vulnerabilidad de los sistemas industriales conectados a internet, luego de casos similares registrados en Francia durante octubre.
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