Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261101/hay-al-menos-nueve-fallecidos-por-el-impacto-de-un-avion-en-el-sureste-de-eeuu-1175703079.html
Hay al menos nueve fallecidos por el impacto de un avión en el sureste de EEUU
Hay al menos nueve fallecidos por el impacto de un avión en el sureste de EEUU
Sputnik Mundo
Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó a través de un mensaje en redes sociales que todos los pasajeros del avión Learjet 60, que... 01.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-01T22:47+0000
2026-11-01T22:47+0000
internacional
eeuu
texas
florida
administración federal de aviación (faa)
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/01/1175703163_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_6fdb93936ceb6dd4a0c0d70fe872fce8.jpg
"La FAA [Administración Federal de Aviación] está enviando un equipo al lugar para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte", añadió.El avión se estrelló a gran velocidad en el condado de Palm Beach, Florida (sureste), dejando un cráter en el lugar del impacto.
https://noticiaslatam.lat/20261022/eeuu-anuncia-la-compra-de-850-cazas-f-35-en-una-decada-1175562386.html
eeuu
texas
florida
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/01/1175703163_114:0:1023:682_1920x0_80_0_0_2676a6b42af3f44ab912c9f2e29ae63a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, texas, florida, administración federal de aviación (faa), sociedad
eeuu, texas, florida, administración federal de aviación (faa), sociedad

Hay al menos nueve fallecidos por el impacto de un avión en el sureste de EEUU

22:47 GMT 01.11.2026
© AP Photo / Mark EliasUn avión se estrelló en Palm Beach, Florida
Un avión se estrelló en Palm Beach, Florida - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2026
© AP Photo / Mark Elias
Síguenos en
Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó a través de un mensaje en redes sociales que todos los pasajeros del avión Learjet 60, que partió de Texas con rumbo a las Bahamas, fallecieron tras el impacto.
"La FAA [Administración Federal de Aviación] está enviando un equipo al lugar para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte", añadió.
Caza F-35 - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
Internacional
EEUU anuncia la compra de 850 cazas F-35 en una década
22 de octubre, 22:18 GMT
El avión se estrelló a gran velocidad en el condado de Palm Beach, Florida (sureste), dejando un cráter en el lugar del impacto.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала