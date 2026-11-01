Hay al menos nueve fallecidos por el impacto de un avión en el sureste de EEUU

"La FAA [Administración Federal de Aviación] está enviando un equipo al lugar para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte", añadió.El avión se estrelló a gran velocidad en el condado de Palm Beach, Florida (sureste), dejando un cráter en el lugar del impacto.
Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó a través de un mensaje en redes sociales que todos los pasajeros del avión Learjet 60, que partió de Texas con rumbo a las Bahamas, fallecieron tras el impacto.
"La FAA [Administración Federal de Aviación] está enviando un equipo al lugar para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte", añadió.