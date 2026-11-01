Hay al menos 12 mexicanos afectados por el accidente ferroviario en España: uno está desaparecido
© AP Photo / Manu FernandezUnas grúas elevan vagones de tren siniestrados mientras los equipos de rescate buscan víctimas tras una colisión entre dos trenes en Urda, España.
© AP Photo / Manu Fernandez
Síguenos en
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 11 de los connacionales que estaban a bordo de los dos trenes que colisionaron sufrieron lesiones de carácter leve y ya fueron dados de alta médica, mientras que continúan las labores para dar con el paradero del doceavo ciudadano que aún no ha sido localizado.
La persona fue identificada como Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes y radicado en Estados Unidos, quien viajaba como turista junto a su esposo en la ruta de Madrid hacia Sevilla.
30 de octubre, 14:51 GMT
Las autoridades diplomáticas detallaron que el encargado de la Sección Consular se trasladó a Toledo, lugar del accidente, para brindar acompañamiento directo a los familiares que viajaron desde México para sumarse a las labores de búsqueda.
Ante esta situación, la embajada mexicana mantiene activo el protocolo de protección consular y colabora estrechamente con las autoridades locales encargadas de las indagatorias, precisó la Cancillería.
Ante esta situación, la embajada mexicana mantiene activo el protocolo de protección consular y colabora estrechamente con las autoridades locales encargadas de las indagatorias, precisó la Cancillería.
Asimismo, la representación diplomática aseguró que otorgará apoyo económico a los familiares durante su estancia en territorio español para garantizar el seguimiento puntual de las acciones de localización.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.