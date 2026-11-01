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El Caribe exige reparaciones al Reino Unido por la trata de esclavos
El Caribe exige reparaciones al Reino Unido por la trata de esclavos
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La reclamación de compensaciones históricas al país europeo por su papel en el comercio transatlántico de esclavos sigue ocupando un lugar central en la agenda... 01.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-01T15:14+0000
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La organización prevé volver a plantear esta demanda durante la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones que se desarrolla del 1 al 4 de noviembre en Antigua y Barbuda.El presidente de la Caricom, Philip Pierre, señaló en un comunicado que "la responsabilidad no desaparece por el hecho de que los ciudadanos del Reino Unido de hoy no participaron personalmente en esos crímenes".El mensaje sigue las recientes declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, quien dejó abierta la posibilidad de ofrecer disculpas por el papel histórico de su país en el comercio transatlántico de esclavos.Sin embargo, Burnham descartó la posibilidad de conceder indemnizaciones económicas y sostuvo que la población británica actual no debe cargar con la responsabilidad por los abusos perpetrados en períodos históricos anteriores.
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El Caribe exige reparaciones al Reino Unido por la trata de esclavos
La reclamación de compensaciones históricas al país europeo por su papel en el comercio transatlántico de esclavos sigue ocupando un lugar central en la agenda de la Comunidad del Caribe (Caricom, por sus siglas en inglés).
La organización prevé volver a plantear esta demanda durante la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones que se desarrolla del 1 al 4 de noviembre en Antigua y Barbuda.
El presidente de la Caricom, Philip Pierre, señaló en un comunicado que "la responsabilidad no desaparece por el hecho de que los ciudadanos del Reino Unido de hoy no participaron personalmente en esos crímenes".
"La justicia reparadora nunca ha tratado sobre la culpabilidad individual. Se trata de la responsabilidad de los Estados y las instituciones, y esa responsabilidad no se extingue con el paso de las generaciones", explicó.
El mensaje sigue las recientes declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, quien dejó abierta la posibilidad de ofrecer disculpas por el papel histórico de su país en el comercio transatlántico de esclavos.
Sin embargo, Burnham descartó la posibilidad de conceder indemnizaciones económicas y sostuvo que la población británica actual no debe cargar con la responsabilidad por los abusos perpetrados en períodos históricos anteriores.