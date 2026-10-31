Detienen en EEUU a Inés Gómez Mont, famosa conductora mexicana acusada por lavado de dinero

Gómez Mont estuvo prófuga de la justicia desde septiembre de 2021. Su arresto ocurre semanas después de que la Interpol retirara las fichas rojas de búsqueda internacional en contra de ella y de su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. Dicha cancelación provocó que el Gobierno de México anunciara una impugnación formal ante el organismo internacional, argumentando que las órdenes de aprehensión nacionales siguen vigentes. Por su parte, Álvarez Puga ya se encuentra en un proceso migratorio y legal en los Estados Unidos tras haber sido localizado previamente por las autoridades norteamericanas.
La exconductora de televisión, periodista y modelo mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).
Gómez Mont estuvo prófuga de la justicia desde septiembre de 2021. Su arresto ocurre semanas después de que la Interpol retirara las fichas rojas de búsqueda internacional en contra de ella y de su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.