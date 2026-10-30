https://noticiaslatam.lat/20261030/varios-heridos-tras-una-explosion-en-una-fabrica-espanola-que-suministra-municiones-a-kiev-reportan-1175678348.html
Varios heridos tras una explosión en una fábrica española que suministra municiones a Kiev, reportan medios
Varios heridos tras una explosión en una fábrica española que suministra municiones a Kiev, reportan medios
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Al menos tres personas resultaron heridas en una explosión en la Fábrica de Municiones de Granada, que abastece de equipamiento militar a Ucrania, informan... 30.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-30T12:51+0000
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La empresa se dedica, entre otras actividades, a producir munición de distintos calibres y componentes para misiles destinados a Kiev, según la prensa.Se trata del segundo incidente registrado en la planta en poco más de dos semanas. El pasado 13 de octubre, un camión que transportaba granadas de mortero y pertenecía a la fábrica volcó en la carretera de El Fargue, lo que llevó a la Junta de Andalucía a activar la fase de preemergencia, destacan medios.La Fábrica de Municiones de Granada (FMG), donde se produjo la explosión, pertenece a MSM Group, parte del holding checo Czechoslovak Group (CSG).
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Varios heridos tras una explosión en una fábrica española que suministra municiones a Kiev, reportan medios
Al menos tres personas resultaron heridas en una explosión en la Fábrica de Municiones de Granada, que abastece de equipamiento militar a Ucrania, informan medios. El incidente movilizó a la Policía Nacional, los bomberos y especialistas en desactivación de explosivos.
La empresa se dedica, entre otras actividades, a producir munición de distintos calibres y componentes para misiles destinados a Kiev, según la prensa.
Se trata del segundo incidente registrado en la planta en poco más de dos semanas. El pasado 13 de octubre, un camión que transportaba granadas de mortero y pertenecía a la fábrica volcó en la carretera de El Fargue, lo que llevó a la Junta de Andalucía a activar la fase de preemergencia, destacan medios.
La Fábrica de Municiones de Granada (FMG), donde se produjo la explosión, pertenece a MSM Group, parte del holding checo Czechoslovak Group (CSG).