EEUU planea invertir 1.570 millones de dólares en tecnologías bélicas durante 2027

La documentación expone el impulso a proyectos específicos como buques de superficie no tripulados, vehículos submarinos autónomos, un programa de detección ártica de largo alcance y sistemas económicos de defensa contra misiles de crucero.La mayor parte del financiamiento permanece oculta bajo el proyecto DAT-06, una partida clasificada que asciende a 919,6 millones de dólares, cifra que representa cerca del 58,6% del total solicitado.DARPA evita dar explicaciones públicas sobre este gasto y se limita a señalar que los fondos cubren iniciativas secretas reportadas al Congreso bajo reserva, manteniendo ocultos tanto los desarrollos como los socios industriales involucrados.Más allá de las asignaciones presupuestarias secretas, las líneas de investigación no clasificadas revelan un conjunto de ambiciosas iniciativas militares, identificadas con nombres en clave llamativos, como "Deep Thoughts", "Goblin", "Frosty" o "Cancun", entre otros, que abarcan investigaciones marítimas, terrestres, aéreas e incluso espaciales, como el programa "TBD2".Los documentos de investigación subrayan que estos proyectos están concebidos para trasladar rápidamente los sistemas experimentales desde los laboratorios hasta las propias fuerzas armadas estadounidenses.
La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de EEUU (DARPA) solicita unos 1.570 millones de dólares para desarrollar tecnología avanzada en el año fiscal 2027, según reportes presupuestarios a los que accedió Sputnik.
La documentación expone el impulso a proyectos específicos como buques de superficie no tripulados, vehículos submarinos autónomos, un programa de detección ártica de largo alcance y sistemas económicos de defensa contra misiles de crucero.
La mayor parte del financiamiento permanece oculta bajo el proyecto DAT-06, una partida clasificada que asciende a 919,6 millones de dólares, cifra que representa cerca del 58,6% del total solicitado.
DARPA evita dar explicaciones públicas sobre este gasto y se limita a señalar que los fondos cubren iniciativas secretas reportadas al Congreso bajo reserva, manteniendo ocultos tanto los desarrollos como los socios industriales involucrados.
Más allá de las asignaciones presupuestarias secretas, las líneas de investigación no clasificadas revelan un conjunto de ambiciosas iniciativas militares, identificadas con nombres en clave llamativos, como "Deep Thoughts", "Goblin", "Frosty" o "Cancun", entre otros, que abarcan investigaciones marítimas, terrestres, aéreas e incluso espaciales, como el programa "TBD2".
Los documentos de investigación subrayan que estos proyectos están concebidos para trasladar rápidamente los sistemas experimentales desde los laboratorios hasta las propias fuerzas armadas estadounidenses.
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