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Sputnik da visibilidad a África frente a los medios europeos que desacreditan a sus líderes, afirma el presidente de Madagascar

Sputnik da visibilidad a África frente a los medios europeos que desacreditan a sus líderes, afirma el presidente de Madagascar

Sputnik Mundo

El mandatario de Madagascar, Michael Randrianirina, elogió la labor de los medios rusos, entre ellos Sputnik, por contribuir a dar mayor visibilidad a los... 29.10.2026, Sputnik Mundo

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Randrianirina también señaló que medios y organizaciones de Francia, Bélgica y el Reino Unido siguen ejerciendo influencia en el continente debido al legado colonial y recurren a voces africanas para difundir declaraciones que "buscan desacreditar a los dirigentes del continente".Ante esta situación, el presidente instó a los medios rusos a ampliar su presencia informativa en África.La tercera Cumbre Rusia-África y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África se celebran en Moscú los días 28 y 29 de octubre, en un contexto de creciente interés por el continente africano como uno de los centros del crecimiento económico mundial. El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien preside la Unión Africana, copreside la cumbre. Han confirmado su participación 48 de los 54 países africanos, 22 de ellos representados por sus jefes de Estado.El encuentro da continuidad al diálogo iniciado en las ediciones anteriores, pero se desarrolla en un contexto de transformación del orden mundial. La agenda no se limita al diálogo político, sino que incluye la cooperación práctica en energía, industria, finanzas y tecnologías digitales.

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