https://noticiaslatam.lat/20261029/sputnik-da-visibilidad-a-africa-frente-a-los-medios-europeos-que-desacreditan-a-sus-lideres-afirma-1175663460.html
Sputnik da visibilidad a África frente a los medios europeos que desacreditan a sus líderes, afirma el presidente de Madagascar
Sputnik da visibilidad a África frente a los medios europeos que desacreditan a sus líderes, afirma el presidente de Madagascar
Sputnik Mundo
El mandatario de Madagascar, Michael Randrianirina, elogió la labor de los medios rusos, entre ellos Sputnik, por contribuir a dar mayor visibilidad a los... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T21:31+0000
2026-10-29T21:31+0000
2026-10-29T21:31+0000
la iii cumbre rusia-áfrica
madagascar
rusia
🌍 áfrica
occidente
medios de comunicación
sputnik (medio de comunicación)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175664266_51:0:1521:827_1920x0_80_0_0_b40a52bf9480ef3a28ff6c3c198bc487.png
Randrianirina también señaló que medios y organizaciones de Francia, Bélgica y el Reino Unido siguen ejerciendo influencia en el continente debido al legado colonial y recurren a voces africanas para difundir declaraciones que "buscan desacreditar a los dirigentes del continente".Ante esta situación, el presidente instó a los medios rusos a ampliar su presencia informativa en África.La tercera Cumbre Rusia-África y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África se celebran en Moscú los días 28 y 29 de octubre, en un contexto de creciente interés por el continente africano como uno de los centros del crecimiento económico mundial. El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien preside la Unión Africana, copreside la cumbre. Han confirmado su participación 48 de los 54 países africanos, 22 de ellos representados por sus jefes de Estado.El encuentro da continuidad al diálogo iniciado en las ediciones anteriores, pero se desarrolla en un contexto de transformación del orden mundial. La agenda no se limita al diálogo político, sino que incluye la cooperación práctica en energía, industria, finanzas y tecnologías digitales.
https://noticiaslatam.lat/20261029/neocolonialismo-occidental-en-africa-a-que-se-enfrenta-el-continente-y-como-lo-ayuda-rusia-explican-1175661262.html
madagascar
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175664266_234:0:1337:827_1920x0_80_0_0_f81d2c93fbf1a0e8b17f1c8214362b61.png
Sputnik da visibilidad a África frente a los medios europeos que desacreditan a sus líderes, afirma el presidente de Madagascar
Sputnik Mundo
Sputnik da visibilidad a África frente a los medios europeos que desacreditan a sus líderes, afirma el presidente de Madagascar
2026-10-29T21:31+0000
true
PT1M37S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
madagascar, rusia, 🌍 áfrica, occidente, medios de comunicación, sputnik (medio de comunicación)
madagascar, rusia, 🌍 áfrica, occidente, medios de comunicación, sputnik (medio de comunicación)
Sputnik da visibilidad a África frente a los medios europeos que desacreditan a sus líderes, afirma el presidente de Madagascar
El mandatario de Madagascar, Michael Randrianirina, elogió la labor de los medios rusos, entre ellos Sputnik, por contribuir a dar mayor visibilidad a los países africanos. En sus palabras, varios medios europeos, principalmente de Francia, Bélgica y el Reino Unido, desacreditan a dirigentes africanos.
"Valoramos los esfuerzos que están realizando para dar a conocer mejor a los países de África y, en particular, a Madagascar", declaró a Sputnik durante la tercera cumbre Rusia-África, celebrada en Moscú.
Randrianirina también señaló que medios y organizaciones de Francia, Bélgica y el Reino Unido siguen ejerciendo influencia en el continente debido al legado colonial y recurren a voces africanas para difundir declaraciones que "buscan desacreditar a los dirigentes del continente".
Ante esta situación, el presidente instó a los medios rusos a ampliar su presencia informativa en África.
La tercera Cumbre Rusia-África
y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África se celebran en Moscú los días 28 y 29 de octubre
, en un contexto de creciente interés por el continente africano como uno de los centros del crecimiento económico mundial. El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien preside la Unión Africana, copreside la cumbre. Han confirmado su participación 48 de los 54 países africanos
, 22 de ellos representados por sus jefes de Estado.
El encuentro da continuidad al diálogo iniciado en las ediciones anteriores, pero se desarrolla en un contexto de transformación del orden mundial. La agenda no se limita al diálogo político, sino que incluye la cooperación práctica en energía, industria, finanzas y tecnologías digitales.