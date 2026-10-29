Occidente busca "mantener afuera" de África a Rusia y China, señalan expertos

El interés que Occidente históricamente ha tenido hacia el continente africano radica, principalmente, en sus recursos estratégicos y minerales críticos, así como en sus tierras raras, dijo en entrevista con Sputnik el analista internacional Mauricio Alonso Estevez, quien aseguró que Putin no se equivoca al advertir sobre la injerencia que las potencias europeas buscan ejercer en el región por medio de mecanismos económicos.Según el experto, Occidente busca implementar un proceso de neocolonización en África mediante préstamos que se convierten en deudas impagables a lo largo de generaciones. Por ello, dijo, "la construcción de un mundo multipolar es muy importante, porque se trataría entonces de tratar de establecer una serie de nuevas relaciones más provechosas, en este caso de los países africanos"."Las potencias occidentales tratan de mantener un pie en África"Ante la falta de recursos estratégicos, Occidente busca seguir manteniendo su poderío en territorio africano mediante mecanismos de presión, sobre todo de corte económico y financiero, indicó en charla con Sputnik la analista internacional Michelle Balderas. A pesar de esta presión —la cual fue advertida por el propio presidente ruso Vladímir Putin—, la experta indicó que las naciones africanas han buscado nuevas alianzas entre los mismos estados de la región, lo cual es importante para su propia soberanía.
El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que el mundo está presenciando "los intentos activos de los países occidentales por obligar a los africanos a volver a la servidumbre por deudas". Expertos analizan para Sputnik las advertencias del mandatario.
El interés que Occidente históricamente ha tenido hacia el continente africano radica, principalmente, en sus recursos estratégicos y minerales críticos, así como en sus tierras raras, dijo en entrevista con Sputnik el analista internacional Mauricio Alonso Estevez, quien aseguró que Putin no se equivoca al advertir sobre la injerencia que las potencias europeas buscan ejercer en el región por medio de mecanismos económicos.
"Hay recursos naturales y hay recursos humanos a partir de las personas y la explotación a la que puedan ser sometidas, pero también hay una intención de mantener fuera de este continente a países como China o países como Rusia, que pueden establecer una mejor relación con los países africanos en términos de mayor equidad, de mayor igualdad, para poder alcanzar beneficios económicos, sociales y políticos para ambas partes", explicó.
Según el experto, Occidente busca implementar un proceso de neocolonización en África mediante préstamos que se convierten en deudas impagables a lo largo de generaciones. Por ello, dijo, "la construcción de un mundo multipolar es muy importante, porque se trataría entonces de tratar de establecer una serie de nuevas relaciones más provechosas, en este caso de los países africanos".
"Las potencias occidentales tratan de mantener un pie en África"
Ante la falta de recursos estratégicos, Occidente busca seguir manteniendo su poderío en territorio africano mediante mecanismos de presión, sobre todo de corte económico y financiero, indicó en charla con Sputnik la analista internacional Michelle Balderas.
"Son territorios que fueron saqueados y que se aprovecharon justamente estas potencias occidentales para poder desarrollar su industria y economía, entonces, claro que a partir de nuevos organismos económicos y financieros, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, siguen haciendo parte de este trabajo", explicó.
A pesar de esta presión —la cual fue advertida por el propio presidente ruso Vladímir Putin—, la experta indicó que las naciones africanas han buscado nuevas alianzas entre los mismos estados de la región, lo cual es importante para su propia soberanía.
"Hay que reconocer que la mayoría de los países europeos no cuentan con recursos fundamentales en cuestiones estratégicas, entonces, la única manera de poder competir a este gigante económico, tecnológico y que además tiene como todo el potencial porque tiene el control en su propio territorio de estas tierras raras como China, es obviamente tratar de mantener todavía un pie en África", finalizó.
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