https://noticiaslatam.lat/20261029/el-calor-extremo-podria-ser-muy-danino-para-la-salud-cerebral-en-america-latina-segun-estudio-1175653539.html

El calor extremo es altamente dañino para la salud cerebral en América Latina, según un nuevo estudio

El calor extremo es altamente dañino para la salud cerebral en América Latina, según un nuevo estudio

Sputnik Mundo

Las olas de calor intenso aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en personas de 65 años o más, revela la investigación financiada por... 29.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-29T06:14+0000

2026-10-29T06:14+0000

2026-10-29T06:55+0000

américa latina

brasil

💗 salud

cambio climático

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/0b/1109850984_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_635be623069bfa39134bed5d1048989e.jpg

El trabajo fue financiado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (Fapsep, por sus siglas en portugués) y se realizó entre población adulta mayor de Sao Paulo, pero se inscribe en un acelerado proceso de envejecimiento en toda América Latina.Según los resultados difundidos por los investigadores, la exposición simultánea a temperaturas extremas y partículas finas en el aire constituye un factor de riesgo inmediato para la salud cerebral en las poblaciones de Latinoamérica. El calor intenso provoca alteraciones fisiológicas como la deshidratación, la cual reduce el líquido en la sangre y aumenta su viscosidad. Este cambio altera de forma directa la regulación de la temperatura corporal y la función cardiovascular.Los investigadores también indagaron cómo la actividad física, el sueño, el tabaquismo, el índice de masa corporal, el colesterol, la glucemia y la presión arterial pueden contribuir a agravar el estado de salud cuando éste interactúa con la exposición a temperaturas altas.Entre las conclusiones del estudio destaca la sugerencia de implementar acciones de prevención sanitaria con medidas de adaptación climática y en un contexto de envejecimiento poblacional. Tan solo en Sao Paulo, la población adulta mayor creció 50% entre 2010 y 2022, con un total de dos millones de personas en este rango.

https://noticiaslatam.lat/20261019/que-significa-envejecer-en-ecuador-ante-la-crisis-de-salud-y-las-desigualdades-1175511345.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, 💗 salud, cambio climático, sociedad