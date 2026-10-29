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El calor extremo es altamente dañino para la salud cerebral en América Latina, según un nuevo estudio
El calor extremo es altamente dañino para la salud cerebral en América Latina, según un nuevo estudio
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Las olas de calor intenso aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en personas de 65 años o más, revela la investigación financiada por... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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El trabajo fue financiado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (Fapsep, por sus siglas en portugués) y se realizó entre población adulta mayor de Sao Paulo, pero se inscribe en un acelerado proceso de envejecimiento en toda América Latina.Según los resultados difundidos por los investigadores, la exposición simultánea a temperaturas extremas y partículas finas en el aire constituye un factor de riesgo inmediato para la salud cerebral en las poblaciones de Latinoamérica. El calor intenso provoca alteraciones fisiológicas como la deshidratación, la cual reduce el líquido en la sangre y aumenta su viscosidad. Este cambio altera de forma directa la regulación de la temperatura corporal y la función cardiovascular.Los investigadores también indagaron cómo la actividad física, el sueño, el tabaquismo, el índice de masa corporal, el colesterol, la glucemia y la presión arterial pueden contribuir a agravar el estado de salud cuando éste interactúa con la exposición a temperaturas altas.Entre las conclusiones del estudio destaca la sugerencia de implementar acciones de prevención sanitaria con medidas de adaptación climática y en un contexto de envejecimiento poblacional. Tan solo en Sao Paulo, la población adulta mayor creció 50% entre 2010 y 2022, con un total de dos millones de personas en este rango.
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El calor extremo es altamente dañino para la salud cerebral en América Latina, según un nuevo estudio

06:14 GMT 29.10.2026 (actualizado: 06:55 GMT 29.10.2026)
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Actividad de adultos mayores en Chile Gentileza SENAMA - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
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Las olas de calor intenso aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en personas de 65 años o más, revela la investigación financiada por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo.
El trabajo fue financiado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (Fapsep, por sus siglas en portugués) y se realizó entre población adulta mayor de Sao Paulo, pero se inscribe en un acelerado proceso de envejecimiento en toda América Latina.
Según los resultados difundidos por los investigadores, la exposición simultánea a temperaturas extremas y partículas finas en el aire constituye un factor de riesgo inmediato para la salud cerebral en las poblaciones de Latinoamérica.

"Es la primera vez que una investigación epidemiológica de base poblacional —es decir, basada en datos reales de la sociedad— cuantifica en Sao Paulo el impacto directo y agudo del estrés térmico sobre el riesgo inmediato de accidente cerebrovascular agudo en personas mayores", declaró la profesora Alessandra Carvalho Goulart, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo.

Población en Ecuador. - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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¿Qué significa envejecer en Ecuador ante la crisis de salud y las desigualdades?
19 de octubre, 23:00 GMT
El calor intenso provoca alteraciones fisiológicas como la deshidratación, la cual reduce el líquido en la sangre y aumenta su viscosidad. Este cambio altera de forma directa la regulación de la temperatura corporal y la función cardiovascular.
Los investigadores también indagaron cómo la actividad física, el sueño, el tabaquismo, el índice de masa corporal, el colesterol, la glucemia y la presión arterial pueden contribuir a agravar el estado de salud cuando éste interactúa con la exposición a temperaturas altas.
Entre las conclusiones del estudio destaca la sugerencia de implementar acciones de prevención sanitaria con medidas de adaptación climática y en un contexto de envejecimiento poblacional. Tan solo en Sao Paulo, la población adulta mayor creció 50% entre 2010 y 2022, con un total de dos millones de personas en este rango.
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