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Científicos de EEUU desarrollan un robot capaz de desplazarse por los intestinos
Científicos de EEUU desarrollan un robot capaz de desplazarse por los intestinos
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Un grupo de ingenieros y científicos desarrolló un enteroscopio robótico para facilitar el estudio del intestino delgado y, al mismo tiempo, tomar muestras y... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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El invento fue desarrollado por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y difundido por la revista Science Robotics tras una serie de pruebas exitosas realizadas únicamente en animales.El dispositivo se introduce por la boca o el recto y se desplaza imitando el movimiento de las serpientes; esto es posible gracias a un recubrimiento especial que emula las escamas de estos reptiles, otorgándole una mayor tracción en el intestino, de acuerdo con el estudio difundido en dicho medio. Para lograr su cometido, el robot tiene globos de anclaje expandibles en la cabeza y la cola, los cuales se inflan y desinflan alternativamente para facilitar el movimiento del dispositivo.Para controlar el desplazamiento a lo largo de los más de seis metros de intestino delgado, los creadores diseñaron actuadores multifuncionales de cuatro cámaras que se inflan y desinflan en diferentes combinaciones, logrando que el tubo se extienda o doble en cualquier dirección.Este robot está equipado con una cámara para la evaluación médica e incluye un pulverizador que administra fármacos de manera directa. Además, cuenta con pinzas diseñadas para tomar biopsias de tejido y extirpar pólipos durante el procedimiento.
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Científicos de EEUU desarrollan un robot capaz de desplazarse por los intestinos

07:27 GMT 29.10.2026
© Foto : Fundació Puigvert / Hugo, el robot español que opera a personasHugo, el robot español que opera a personas
Hugo, el robot español que opera a personas - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
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Un grupo de ingenieros y científicos desarrolló un enteroscopio robótico para facilitar el estudio del intestino delgado y, al mismo tiempo, tomar muestras y administrar medicamentos de forma directa.
El invento fue desarrollado por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y difundido por la revista Science Robotics tras una serie de pruebas exitosas realizadas únicamente en animales.
El dispositivo se introduce por la boca o el recto y se desplaza imitando el movimiento de las serpientes; esto es posible gracias a un recubrimiento especial que emula las escamas de estos reptiles, otorgándole una mayor tracción en el intestino, de acuerdo con el estudio difundido en dicho medio.
Para lograr su cometido, el robot tiene globos de anclaje expandibles en la cabeza y la cola, los cuales se inflan y desinflan alternativamente para facilitar el movimiento del dispositivo.
Huellas de dinosaurio en Michoacán - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2026
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Expertos encuentran huellas de dinosaurios en el occidente de México
27 de octubre, 06:03 GMT
Para controlar el desplazamiento a lo largo de los más de seis metros de intestino delgado, los creadores diseñaron actuadores multifuncionales de cuatro cámaras que se inflan y desinflan en diferentes combinaciones, logrando que el tubo se extienda o doble en cualquier dirección.
Este robot está equipado con una cámara para la evaluación médica e incluye un pulverizador que administra fármacos de manera directa. Además, cuenta con pinzas diseñadas para tomar biopsias de tejido y extirpar pólipos durante el procedimiento.

"Cuando evaluamos el intestino delgado, lo hacemos con fines diagnósticos o terapéuticos. Si encontramos un pequeño pólipo que necesita ser extirpado, este robot nos permite tomar una biopsia o extirparlo", explica el ingeniero en el MIT y gastroenterólogo en el Brigham and Women’s Hospital, Giovanni Traverso.

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