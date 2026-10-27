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Expertos encuentran huellas de dinosaurios en el occidente de México
Expertos encuentran huellas de dinosaurios en el occidente de México
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó al menos 50 pisadas fosilizadas en Apatzingán, Michoacán, que podrían aportar datos clave... 27.10.2026, Sputnik Mundo
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Especialistas identificaron al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios en el municipio de Apatzingán, en el estado mexicano de Michoacán (occidente), que datarían de hace unos 65 millones de años, durante el Cretácico tardío.El hallazgo se produjo en el cauce de un arroyo de la localidad de San Juan de los Plátanos, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de pisadas que atribuyeron a animales gigantes.El investigador del INAH, Raymundo Cervantes Barriga, acudió al lugar y confirmó que las huellas corresponderían a dinosaurios herbívoros y carnívoros de tamaño mediano y grande. Las marcas se distribuyen en una superficie de unos 40 metros cuadrados sobre una plataforma de roca sedimentaria junto al río.Las pisadas tienen entre 12 y 48 centímetros de longitud y alcanzan hasta 30 centímetros de ancho. Por su tamaño, forma, número de dedos y profundidad, Cervantes atribuyó preliminarmente parte de las huellas a tres familias de dinosaurios, entre ellas terópodos carnívoros de gran tamaño, posiblemente tiranosáuridos.Según el investigador, la región habría tenido cuerpos de agua hace unos 65 millones de años, a los que los animales se acercaban para alimentarse. Las características de las marcas apuntan a la presencia de distintas especies en el área.Un equipo de especialistas comenzó las labores de documentación y registro del yacimiento, aunque todavía quedan amplias zonas por examinar. Por ello, el número de huellas podría aumentar a medida que avancen las investigaciones.El INAH señaló que los estudios paleontológicos permitirán profundizar en aspectos como la locomoción de los dinosaurios, la dirección de su desplazamiento y la posible convivencia entre especies, además de aportar información sobre su comportamiento y morfología.México cuenta con poco más de 30 sitios con huellas de dinosaurios, conocidas como icnitas, registrados ante el INAH. Estos yacimientos se localizan en estados como Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán. La institución destacó que el descubrimiento podría contribuir al conocimiento paleontológico de la región y despertar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia.
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Expertos encuentran huellas de dinosaurios en el occidente de México

06:03 GMT 27.10.2026
© Foto : INAH / Gobierno de MéxicoHuellas de dinosaurio en Michoacán
Huellas de dinosaurio en Michoacán - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2026
© Foto : INAH / Gobierno de México
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó al menos 50 pisadas fosilizadas en Apatzingán, Michoacán, que podrían aportar datos clave sobre la locomoción y la convivencia entre distintas especies. Los especialistas continúan explorando el sitio para determinar el alcance del hallazgo.
Especialistas identificaron al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios en el municipio de Apatzingán, en el estado mexicano de Michoacán (occidente), que datarían de hace unos 65 millones de años, durante el Cretácico tardío.
El hallazgo se produjo en el cauce de un arroyo de la localidad de San Juan de los Plátanos, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de pisadas que atribuyeron a animales gigantes.
El investigador del INAH, Raymundo Cervantes Barriga, acudió al lugar y confirmó que las huellas corresponderían a dinosaurios herbívoros y carnívoros de tamaño mediano y grande. Las marcas se distribuyen en una superficie de unos 40 metros cuadrados sobre una plataforma de roca sedimentaria junto al río.
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Hallazgos del Proyecto Templo Mayor de México revelan una ceremonia colosal prehispánica
28 de febrero, 05:15 GMT
Las pisadas tienen entre 12 y 48 centímetros de longitud y alcanzan hasta 30 centímetros de ancho. Por su tamaño, forma, número de dedos y profundidad, Cervantes atribuyó preliminarmente parte de las huellas a tres familias de dinosaurios, entre ellas terópodos carnívoros de gran tamaño, posiblemente tiranosáuridos.
Según el investigador, la región habría tenido cuerpos de agua hace unos 65 millones de años, a los que los animales se acercaban para alimentarse. Las características de las marcas apuntan a la presencia de distintas especies en el área.
Un equipo de especialistas comenzó las labores de documentación y registro del yacimiento, aunque todavía quedan amplias zonas por examinar. Por ello, el número de huellas podría aumentar a medida que avancen las investigaciones.
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Perro con una pierna humana en el hocico conduce a hallazgo de fosa clandestina en México
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El INAH señaló que los estudios paleontológicos permitirán profundizar en aspectos como la locomoción de los dinosaurios, la dirección de su desplazamiento y la posible convivencia entre especies, además de aportar información sobre su comportamiento y morfología.
México cuenta con poco más de 30 sitios con huellas de dinosaurios, conocidas como icnitas, registrados ante el INAH. Estos yacimientos se localizan en estados como Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán. La institución destacó que el descubrimiento podría contribuir al conocimiento paleontológico de la región y despertar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia.
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