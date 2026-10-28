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Netanyahu va en cabeza: estos son los resultados de las elecciones en Israel tras el recuento del 60% de los votos

Netanyahu va en cabeza: estos son los resultados de las elecciones en Israel tras el recuento del 60% de los votos

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La coalición gobernante, encabezada por el partido Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, lidera las elecciones tras el recuento de más del 60% de los... 28.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-28T10:39+0000

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De acuerdo con el organismo, en esta fase el Likud puede aspirar al mayor número de escaños en el Parlamento, compuesto por 120 diputados, y obtener 28. Por el momento, la coalición gobernante suma 56 escaños. El principal partido de la oposición, Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, ocupa el segundo lugar con 21 escaños. El bloque opositor obtiene por ahora 48 escaños. La Lista Árabe Unida se sitúa como la tercera fuerza, con 16 escaños.Cuando se había escrutado el 50% de las papeletas, la diferencia entre la coalición y la oposición era de cinco escaños. Ahora ha aumentado a ocho.Según el procedimiento parlamentario israelí, una vez publicados los resultados oficiales, el presidente del país consultará a los representantes de los partidos que hayan obtenido escaños en la Knéset. Tras estas consultas, encargará a uno de los líderes políticos la formación de una nueva coalición de Gobierno.Por lo general, el candidato a primer ministro es el líder del partido que obtiene el mayor número de escaños en la Knéset. Sin embargo, el presidente también puede encargar la formación del gabinete a un político cuyo partido no haya conseguido el mayor número de votos, pero que sea capaz de formar una coalición que controle una mayoría de 61 escaños.Las elecciones parlamentarias de Israel para la 26.ª legislatura del Knéset se celebraron el 27 de octubre.

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