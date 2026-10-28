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La participación ciudadana en las elecciones de Israel alcanza su máximo en casi 30 años

La participación ciudadana en las elecciones de Israel alcanza su máximo en casi 30 años

Sputnik Mundo

El índice de participación durante los comicios generales del país hebreo —los primeros desde el 7 de octubre de 2023— se situó en el 77,7 %, de acuerdo con la... 28.10.2026, Sputnik Mundo

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Se trata del nivel más alto registrado durante una votación israelí en los últimos 27 años, superando la cifra del 2022 por siete puntos.Según las encuestas de salida de la radiodifusora pública Kan y del Canal 13, ni el bloque del exjefe militar Gadi Eisenkot ni el del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu alcanzaron los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría parlamentaria, obteniendo 53 y 50, respectivamente.

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