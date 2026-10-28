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La Bolsa de Cereales de los BRICS sigue adelante pese a las dificultades, asegura un ministro ruso
La Bolsa de Cereales de los BRICS sigue adelante pese a las dificultades, asegura un ministro ruso
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La creación de la Bolsa de Cereales de los BRICS "no está saliendo tan fácil", pero el proceso de formación de esta plataforma comercial sigue avanzando... 28.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-28T13:14+0000
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La iniciativa supone una infraestructura independiente con sus propios puntos de entrega y su propio sistema de interconexión de los "depósitos" bursátiles, subrayó.La iniciativa rusa de crear una Bolsa de Cereales de los BRICS, propuesta en 2023, recibió el respaldo de los líderes del bloque en 2024 y de sus ministros de Agricultura en abril de 2025.En agosto de 2026, Rusia presentó a los países del BRICS el modelo de su Bolsa de Cereales, concebida como una plataforma digital para comerciar directamente con productos agrícolas, sin intermediarios externos y con mayor control sobre los flujos comerciales.Según las estimaciones de los expertos, el volumen de operaciones con productos agrícolas y afines en esta Bolsa podría superar el billón de dólares en el futuro.En particular, los países del BRICS producen 1.240 millones de toneladas de cereales al año, el 44% del total mundial, y consumen cerca de esa misma cantidad: 1.230 millones de toneladas (también el 44 %). En el caso del trigo, la tendencia es similar: la producción alcanza los 377 millones de toneladas (el 48% mundial), frente a un consumo de 374 millones (el 47%).
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La Bolsa de Cereales de los BRICS sigue adelante pese a las dificultades, asegura un ministro ruso
La creación de la Bolsa de Cereales de los BRICS "no está saliendo tan fácil", pero el proceso de formación de esta plataforma comercial sigue avanzando, declaró el ministro ruso de Desarrollo Económico, Maksim Reshétnikov, en su intervención en el foro Rusia-África.
La iniciativa supone una infraestructura independiente con sus propios puntos de entrega y su propio sistema de interconexión de los "depósitos" bursátiles, subrayó.
"Se trata de un nivel de independencia fundamentalmente diferente", enfatizó el ministro.
La iniciativa rusa de crear una Bolsa de Cereales de los BRICS, propuesta en 2023, recibió el respaldo de los líderes del bloque en 2024
y de sus ministros de Agricultura en abril de 2025.
En agosto de 2026, Rusia presentó a los países del BRICS el modelo de su Bolsa de Cereales, concebida como una plataforma digital para comerciar directamente con productos agrícolas, sin intermediarios externos y con mayor control sobre los flujos comerciales.
Según las estimaciones de los expertos, el volumen de operaciones con productos agrícolas y afines en esta Bolsa podría superar el billón de dólares en el futuro.
En particular, los países del BRICS producen 1.240 millones de toneladas de cereales al año, el 44% del total mundial, y consumen cerca de esa misma cantidad: 1.230 millones de toneladas (también el 44 %). En el caso del trigo, la tendencia es similar: la producción alcanza los 377 millones de toneladas (el 48% mundial), frente a un consumo de 374 millones (el 47%).
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