Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261028/bolsonaro-y-su-familia-recibirian-visas-de-estados-unidos-1175628775.html
Bolsonaro y su familia recibirían visas de Estados Unidos
Bolsonaro y su familia recibirían visas de Estados Unidos
Sputnik Mundo
Una fuente de la Casa Blanca informó a este medio que Washington supuestamente emitirá visas para Flavio Bolsonaro y sus familiares, en medio de fuertes... 28.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-28T03:00+0000
2026-10-28T03:00+0000
américa latina
luiz inacio lula da silva
eeuu
flavio bolsonaro
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/05/1175314248_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_34b26a06f0f1cca45888804c1fce6079.jpg
Según han informado medios locales e internacionales, Bolsonaro tomó un vuelo hacia el país norteamericano este 27 de octubre, luego de que un juez federal ordenara investigar si el excandidato de derecha habría recibido financiación extranjera en su campaña política, de acuerdo con reportes de prensa.Tras perder ante Lula en el balotaje, Bolsonaro dijo que no reconocería el resultado de los comicios presidenciales e incluso comentó que buscaría anular el proceso ante el Tribunal Superior Electoral.Previamente, el juez federal brasileño Flávio Dino habría ordenado a la policía nacional indagar el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de intervención electoral —como las presuntas "manipulaciones" de las redes sociales— a favor de la campaña del candidato derrotado Flavio Bolsonaro, de acuerdo con reportes divulgados por la prensa local e internacional.Según medios, el magistrado habría solicitado esclarecer si dos empresarios brasileños negociaron para obtener financiamiento para Bolsonaro de la red conservadora estadounidense Rockbridge Network.En concreto, la policía deberá determinar si existen "elementos concretos" que establezcan un vínculo entre las presuntas negociaciones e intereses económicos relativos a las tierras raras y los minerales críticos, así como las "asimetrías deliberadas y las manipulaciones algorítmicas" para "favorecer o perjudicar candidaturas, de acuerdo con los informes.
https://noticiaslatam.lat/20261028/lula-se-lanza-contra-bolsonaro-su-primera-patria-es-ser-un-lamebotas-de-eeuu-1175628481.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/05/1175314248_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1835b3dd2086b13511750321c4f38271.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
luiz inacio lula da silva, eeuu, flavio bolsonaro, política
luiz inacio lula da silva, eeuu, flavio bolsonaro, política

Bolsonaro y su familia recibirían visas de Estados Unidos

03:00 GMT 28.10.2026
© REUTERS Adriano MachadoКандидат в президенты Флавио Болсонару после 1 тура президентских выборов в Бразилии
Кандидат в президенты Флавио Болсонару после 1 тура президентских выборов в Бразилии - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
© REUTERS Adriano Machado
Síguenos en
Una fuente de la Casa Blanca informó a este medio que Washington supuestamente emitirá visas para Flavio Bolsonaro y sus familiares, en medio de fuertes rumores sobre la salida del senador de su país tras su derrota electoral frente al actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva.
Según han informado medios locales e internacionales, Bolsonaro tomó un vuelo hacia el país norteamericano este 27 de octubre, luego de que un juez federal ordenara investigar si el excandidato de derecha habría recibido financiación extranjera en su campaña política, de acuerdo con reportes de prensa.
Tras perder ante Lula en el balotaje, Bolsonaro dijo que no reconocería el resultado de los comicios presidenciales e incluso comentó que buscaría anular el proceso ante el Tribunal Superior Electoral.
Previamente, el juez federal brasileño Flávio Dino habría ordenado a la policía nacional indagar el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de intervención electoral —como las presuntas "manipulaciones" de las redes sociales— a favor de la campaña del candidato derrotado Flavio Bolsonaro, de acuerdo con reportes divulgados por la prensa local e internacional.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores durante la celebración de su 81 cumpleaños frente a la residencia presidencial oficial, el Palacio de Alvorada, en Brasilia, Brasil, el 27 de octubre de 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
América Latina
Lula se lanza contra Bolsonaro: "Su primera patria es ser un lamebotas de EEUU"
02:57 GMT
Según medios, el magistrado habría solicitado esclarecer si dos empresarios brasileños negociaron para obtener financiamiento para Bolsonaro de la red conservadora estadounidense Rockbridge Network.
En concreto, la policía deberá determinar si existen "elementos concretos" que establezcan un vínculo entre las presuntas negociaciones e intereses económicos relativos a las tierras raras y los minerales críticos, así como las "asimetrías deliberadas y las manipulaciones algorítmicas" para "favorecer o perjudicar candidaturas, de acuerdo con los informes.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала