Bolsonaro y su familia recibirían visas de Estados Unidos

Según han informado medios locales e internacionales, Bolsonaro tomó un vuelo hacia el país norteamericano este 27 de octubre, luego de que un juez federal ordenara investigar si el excandidato de derecha habría recibido financiación extranjera en su campaña política, de acuerdo con reportes de prensa.Tras perder ante Lula en el balotaje, Bolsonaro dijo que no reconocería el resultado de los comicios presidenciales e incluso comentó que buscaría anular el proceso ante el Tribunal Superior Electoral.Previamente, el juez federal brasileño Flávio Dino habría ordenado a la policía nacional indagar el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de intervención electoral —como las presuntas "manipulaciones" de las redes sociales— a favor de la campaña del candidato derrotado Flavio Bolsonaro, de acuerdo con reportes divulgados por la prensa local e internacional.Según medios, el magistrado habría solicitado esclarecer si dos empresarios brasileños negociaron para obtener financiamiento para Bolsonaro de la red conservadora estadounidense Rockbridge Network.En concreto, la policía deberá determinar si existen "elementos concretos" que establezcan un vínculo entre las presuntas negociaciones e intereses económicos relativos a las tierras raras y los minerales críticos, así como las "asimetrías deliberadas y las manipulaciones algorítmicas" para "favorecer o perjudicar candidaturas, de acuerdo con los informes.
Una fuente de la Casa Blanca informó a este medio que Washington supuestamente emitirá visas para Flavio Bolsonaro y sus familiares, en medio de fuertes rumores sobre la salida del senador de su país tras su derrota electoral frente al actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva.
Según han informado medios locales e internacionales, Bolsonaro tomó un vuelo hacia el país norteamericano este 27 de octubre, luego de que un juez federal ordenara investigar si el excandidato de derecha habría recibido financiación extranjera en su campaña política, de acuerdo con reportes de prensa.
Tras perder ante Lula en el balotaje, Bolsonaro dijo que no reconocería el resultado de los comicios presidenciales e incluso comentó que buscaría anular el proceso ante el Tribunal Superior Electoral.
Previamente, el juez federal brasileño Flávio Dino habría ordenado a la policía nacional indagar el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de intervención electoral —como las presuntas "manipulaciones" de las redes sociales— a favor de la campaña del candidato derrotado Flavio Bolsonaro, de acuerdo con reportes divulgados por la prensa local e internacional.
Según medios, el magistrado habría solicitado esclarecer si dos empresarios brasileños negociaron para obtener financiamiento para Bolsonaro de la red conservadora estadounidense Rockbridge Network.
En concreto, la policía deberá determinar si existen "elementos concretos" que establezcan un vínculo entre las presuntas negociaciones e intereses económicos relativos a las tierras raras y los minerales críticos, así como las "asimetrías deliberadas y las manipulaciones algorítmicas" para "favorecer o perjudicar candidaturas, de acuerdo con los informes.
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