Los demócratas serían favoritos en 22 de 36 gubernaturas de EEUU

La organización Decision Desk HQ sostiene que los demócratas podrían ganar en 22 de las 36 gubernaturas que se votarán el próximo 3 de noviembre en este país norteamericano, donde los republicanos se juegan la mayoría en el Congreso de EEUU y, con ello, la forma en que podrá seguir gobernando Trump. Entre los estados en los que se proyecta la victoria demócrata están Wisconsin, Arizona, Míchigan, Oregón, Maine, Nuevo México, Minnesota, Connecticut, Nueva York, Colorado, Illinois, Pensilvania, Rhode Island, California, Hawái, Massachusetts y Maryland, de acuerdo con las previsiones de esta consultora. Además, la firma también estima que los estados de Alaska, Iowa, Ohio y Kansas, actualmente gobernados por el Partido Republicano, podrían ser ganados por el Partido Demócrata.Adicionalmente, los demócratas también podrían ganar en Georgia y Nevada, aunque en estos estados el pronóstico aún es reservado, pues las encuestas muestran una diferencia de uno o dos puntos.Además de las gubernaturas, la próxima semana los estadounidenses renovarán los 435 curules de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado.
A una semana de que inicie la elección intermedia en Estados Unidos, una consultora estima que el Partido Demócrata arrasará con la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego, incluidos aquellos estados donde ya gobierna el Partido Republicano de Donald Trump.
La organización Decision Desk HQ sostiene que los demócratas podrían ganar en 22 de las 36 gubernaturas que se votarán el próximo 3 de noviembre en este país norteamericano, donde los republicanos se juegan la mayoría en el Congreso de EEUU y, con ello, la forma en que podrá seguir gobernando Trump.
Entre los estados en los que se proyecta la victoria demócrata están Wisconsin, Arizona, Míchigan, Oregón, Maine, Nuevo México, Minnesota, Connecticut, Nueva York, Colorado, Illinois, Pensilvania, Rhode Island, California, Hawái, Massachusetts y Maryland, de acuerdo con las previsiones de esta consultora.