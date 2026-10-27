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La crisis demográfica europea se agrava: la fecundidad cae a mínimos desde que hay datos comparables

La crisis demográfica europea se agrava: la fecundidad cae a mínimos desde que hay datos comparables

Sputnik Mundo

La tasa global de fecundidad en la Unión Europea cayó en 2024 hasta los 1,34 hijos por mujer, el nivel más bajo desde que comenzaron los registros, en 2001, se... 27.10.2026, Sputnik Mundo

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Según ellos, en 16 regiones de España la fecundidad fue incluso inferior a un hijo por mujer. Se registraron cifras similares en siete regiones de Polonia, cinco de Italia, tres de Grecia, dos de Alemania y dos de Lituania.Por su parte, Bulgaria registró una de las tasas de fecundidad nacionales más elevadas de la UE, con 1,72 hijos por mujer. Le siguió Francia, con 1,61. Sin embargo, ni siquiera estos valores alcanzaron el nivel necesario para garantizar el reemplazo generacional, situado en torno a los 2,1 hijos por mujer, en ninguno de los países de la Unión Europea.No obstante, Francia y Bulgaria cuentan con porcentajes significativos de población perteneciente a grupos tradicionalmente asociados a familias más numerosas, entre ellos los musulmanes y los gitanos.Según estimaciones, en Francia, en los años 2019-2020, el 10 % de los residentes de entre 18 y 59 años se identificaban como musulmanes. En Bulgaria, los romaníes —también conocidos como gitanos— representaban aproximadamente el 10,3 % de la población.Eurostat no ofrece en su publicación un desglose de la fecundidad por origen étnico ni por situación migratoria de los progenitores.La caída de la natalidad no es un fenómeno exclusivamente europeo: Estados Unidos registró en 2025 su tasa general de fecundidad más baja de la serie histórica. América Latina y el Caribe también atraviesan un descenso acelerado. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2018–2023 Argentina registró una reducción de nacimientos del 26,4%, Costa Rica del 23,0% y Chile del 20,3%.

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