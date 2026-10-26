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El presidente de la Duma rusa se reúne con el primer ministro de la India en Nueva Delhi

El presidente de la Duma rusa se reúne con el primer ministro de la India en Nueva Delhi

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El presidente de la Duma de Estado de Rusia, Viacheslav Volodin, se reunió con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco del XII Foro... 26.10.2026, Sputnik Mundo

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Durante el encuentro, Volodin transmitió a Modi los cordiales saludos y los mejores deseos del presidente ruso, Vladímir Putin.Volodin llegó a la India el pasado 24 de octubre al frente de una delegación de parlamentarios rusos para realizar una visita de trabajo. Se trata de su primer viaje al extranjero desde que fue elegido presidente de la Duma de Estado de la nueva legislatura.

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