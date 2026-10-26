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El presidente de la Duma rusa se reúne con el primer ministro de la India en Nueva Delhi
El presidente de la Duma rusa se reúne con el primer ministro de la India en Nueva Delhi
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El presidente de la Duma de Estado de Rusia, Viacheslav Volodin, se reunió con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco del XII Foro... 26.10.2026, Sputnik Mundo
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Durante el encuentro, Volodin transmitió a Modi los cordiales saludos y los mejores deseos del presidente ruso, Vladímir Putin.Volodin llegó a la India el pasado 24 de octubre al frente de una delegación de parlamentarios rusos para realizar una visita de trabajo. Se trata de su primer viaje al extranjero desde que fue elegido presidente de la Duma de Estado de la nueva legislatura.
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El presidente de la Duma rusa se reúne con el primer ministro de la India en Nueva Delhi

09:36 GMT 26.10.2026
© Sputnik / Alexandr KazakovEl primer ministro indio, Narendra Modi
El primer ministro indio, Narendra Modi - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
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El presidente de la Duma de Estado de Rusia, Viacheslav Volodin, se reunió con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco del XII Foro Parlamentario Internacional de los BRICS, informó la Cámara Baja del Parlamento ruso en su página web.
Durante el encuentro, Volodin transmitió a Modi los cordiales saludos y los mejores deseos del presidente ruso, Vladímir Putin.
"La confianza mutua es la base de la amistad. Justo ese es el modelo de cooperación, basado en el respeto y la ausencia de doble rasero, que Rusia y la India han desarrollado bajo el liderazgo de sus respectivos mandatarios", aseguró.
Volodin llegó a la India el pasado 24 de octubre al frente de una delegación de parlamentarios rusos para realizar una visita de trabajo. Se trata de su primer viaje al extranjero desde que fue elegido presidente de la Duma de Estado de la nueva legislatura.
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