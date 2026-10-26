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El FSB ruso desbarata un atentado con drones contra una instalación de defensa antimisiles de Moscú

El FSB ruso desbarata un atentado con drones contra una instalación de defensa antimisiles de Moscú

Sputnik Mundo

Efectivos del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) impidieron una serie de ataques con drones orquestados por Kiev, los cuales tenían como objetivo una... 26.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-26T07:20+0000

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Dos agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) recuperaron drones FPV y componentes para la fabricación de explosivos desde escondites ubicados en las regiones rusas de Smolensk y Kaluga.Según los datos de la investigación, un agente del SBU reclutó a uno de los implicados y le ordenó viajar a Rusia para preparar un acto de sabotaje y terrorismo a cambio de una recompensa económica. Una vez allí, este reclutó a un conocido suyo.El plan consistía en desplegar los drones desde las afueras de Moscú para posteriormente ser controlados a distancia desde territorio ucraniano, se agregó en el comunicado.Ambos operativos del SBU fueron detenidos en flagrancia mientras realizaban los preparativos finales para ejecutar el atentado, concluyó el organismo.

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