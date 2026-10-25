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La UE afronta una alta deuda externa y déficit presupuestario, resalta Putin

La UE afronta una alta deuda externa y déficit presupuestario, resalta Putin

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó en una entrevista a medios nacionales de muy altos la deuda externa y el déficit presupuestario en los países... 25.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-25T17:20+0000

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Otro problema típico de los países de la UE es el déficit presupuestario considerable, que a veces supera el 5% del producto interno bruto, agregó. "En Francia, creo que alcanza el 5,1%. En Bélgica, si no me equivoco, el 5,2%. Es muchísimo. Esto conlleva toda una serie de consecuencias negativas de carácter económico", detalló.También recordó la reducción significativa de la producción industrial en la UE frente a 2021. En este contexto, indicó que en Alemania se situó entre el 1,5% y el 5,2%. La disminución de su producción industrial tiene "una cadena de consecuencias negativas" para toda la economía europea, subrayó Putin.El presidente ruso advirtió también que Europa habría cometido "errores evidentes desde el punto de vista de la implementación de la agenda verde".

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