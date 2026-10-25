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La UE afronta una alta deuda externa y déficit presupuestario, resalta Putin
La UE afronta una alta deuda externa y déficit presupuestario, resalta Putin
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó en una entrevista a medios nacionales de muy altos la deuda externa y el déficit presupuestario en los países... 25.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-25T17:20+0000
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Otro problema típico de los países de la UE es el déficit presupuestario considerable, que a veces supera el 5% del producto interno bruto, agregó. "En Francia, creo que alcanza el 5,1%. En Bélgica, si no me equivoco, el 5,2%. Es muchísimo. Esto conlleva toda una serie de consecuencias negativas de carácter económico", detalló.También recordó la reducción significativa de la producción industrial en la UE frente a 2021. En este contexto, indicó que en Alemania se situó entre el 1,5% y el 5,2%. La disminución de su producción industrial tiene "una cadena de consecuencias negativas" para toda la economía europea, subrayó Putin.El presidente ruso advirtió también que Europa habría cometido "errores evidentes desde el punto de vista de la implementación de la agenda verde".
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La UE afronta una alta deuda externa y déficit presupuestario, resalta Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó en una entrevista a medios nacionales de muy altos la deuda externa y el déficit presupuestario en los países de la Unión Europea (UE). También apuntó a la reducción considerable del nivel de la producción industrial europea, así como a errores en términos de la agenda verde.
"Tienen deuda pública excesiva, por encima del 100% [del PIB]. Digamos, en Italia la deuda pública alcanza casi el 140%, el 139%", indicó el mandatario.
Otro problema típico de los países de la UE es el déficit presupuestario considerable, que a veces supera el 5% del producto interno bruto, agregó. "En Francia, creo que alcanza el 5,1%. En Bélgica, si no me equivoco, el 5,2%. Es muchísimo. Esto conlleva toda una serie de consecuencias negativas de carácter económico", detalló.
También recordó la reducción significativa de la producción industrial en la UE frente a 2021. En este contexto, indicó que en Alemania se situó entre el 1,5% y el 5,2%. La disminución de su producción industrial tiene "una cadena de consecuencias negativas" para toda la economía europea, subrayó Putin.
El presidente ruso advirtió también que Europa habría cometido "errores evidentes desde el punto de vista de la implementación de la agenda verde".
"Por supuesto, hay que pasar a las fuentes renovables, pero hay que hacerlo gradualmente y a medida que otras fuentes estén listas para su aplicación razonable y económicamente viable", concluyó.
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