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Una explosión de un coche bomba en un peaje en Colombia deja varios heridos | Video

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Sputnik Mundo

Cuatro mujeres fueron heridas después de que un peaje en el departamento colombiano de Casanare fuera blanco de un atentado, informan medios. El Gobierno del... 23.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-23T18:43+0000

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Las trabajadoras del peaje San Pedro, entre Villanueva y Monterrey, resultaron heridas después de que un vehículo cargado de explosivos detonara al acercarse al punto de paso. Las afectadas, empleadas de la concesionaria vial, fueron hospitalizadas, precisan medios locales.Mientras tanto, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se solidarizó con los heridos y sus familiares y condenó el acto terrorista, asegurando llevar ante la justicia a los culpables.En concreto, encargó a la Fuerza Pública de Colombia y a los organismos de inteligencia nacionales "identificar, perseguir y capturar a los autores materiales e intelectuales" del atentado."Vamos a perseguirlos sin descanso, desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y llevarlos ante los jueces para que respondan por sus crímenes. No habrá refugio ni territorio donde puedan esconderse de la acción legítima del Estado", escribió el mandatario en su cuenta de X.Asimismo, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó enérgicamente el acto y aseveró que el Gobierno trabaja de manera coordinada con las autoridades locales para reforzar la seguridad y garantizar el tránsito en la zona.

https://noticiaslatam.lat/20261022/argentina-declara-como-organizaciones-terroristas-al-cartel-de-sinaloa-y-las-farc-ep-1175555382.html

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