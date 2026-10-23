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Renuncia ministro del Interior de Colombia por petición de Abelardo de la Espriella

Renuncia ministro del Interior de Colombia por petición de Abelardo de la Espriella

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El ahora exministro del Interior colombiano Rodrigo Lara presentó su renuncia "irrevocable" al cargo en una misiva, dirigida al presidente Abelardo de la... 23.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-23T03:41+0000

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La dimisión del funcionario ocurre después de que el presupuesto para 2027 no logró ser aprobado debido a la falta de respaldo en las bancadas del Congreso, labor que correspondía a Lara. En pleno debate en el pleno, de la Espriella anunció su salida del Gabinete y designó a Alejandro Ordóñez Maldonado como su sucesor.

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