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Renuncia ministro del Interior de Colombia por petición de Abelardo de la Espriella 
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El ahora exministro del Interior colombiano Rodrigo Lara presentó su renuncia "irrevocable" al cargo en una misiva, dirigida al presidente Abelardo de la... 23.10.2026, Sputnik Mundo
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La dimisión del funcionario ocurre después de que el presupuesto para 2027 no logró ser aprobado debido a la falta de respaldo en las bancadas del Congreso, labor que correspondía a Lara. En pleno debate en el pleno, de la Espriella anunció su salida del Gabinete y designó a Alejandro Ordóñez Maldonado como su sucesor.
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Renuncia ministro del Interior de Colombia por petición de Abelardo de la Espriella 

03:41 GMT 23.10.2026
© AP Photo / Sebastian BarrosEl presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
© AP Photo / Sebastian Barros
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El ahora exministro del Interior colombiano Rodrigo Lara presentó su renuncia "irrevocable" al cargo en una misiva, dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, en la que hizo un balance de su gestión durante los primeros 76 días del Gobierno. 
"Agradezco al presidente Abelardo de la Espriella la confianza y el honor de haberme permitido servir a Colombia", dijo Lara en su carta. "Me voy con la satisfacción del deber cumplido y con más amor por mi Patria", añadió.
La dimisión del funcionario ocurre después de que el presupuesto para 2027 no logró ser aprobado debido a la falta de respaldo en las bancadas del Congreso, labor que correspondía a Lara.
Un agente de policía muestra billetes falsificados de pesos colombianos incautados durante una presentación a los medios de comunicación en Medellín, Colombia, el 18 de septiembre de 2009 - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
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Colombia aprueba presupuesto de 2027 por $201.000 millones
20 de octubre, 18:21 GMT
En pleno debate en el pleno, de la Espriella anunció su salida del Gabinete y designó a Alejandro Ordóñez Maldonado como su sucesor.
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