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El presidente del Tribunal Supremo de Rusia evalua el nivel de digitalización de los órganos judiciales de China
El presidente del Tribunal Supremo de Rusia evalua el nivel de digitalización de los órganos judiciales de China
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En el marco de su visita oficial a China, el presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, visitó Shanghái y se familiarizó con el funcionamiento de... 23.10.2026, Sputnik Mundo
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El recorrido por las principales instituciones judiciales chinas refleja el interés mutuo de ambas partes en reforzar la cooperación jurídica e intercambiar buenas prácticas.Así, Krasnov visitó al Tribunal Popular Superior de Shanghái que desempeña un papel clave en el sistema judicial de la ciudad. Se encarga, entre otras funciones, de resolver recursos de apelación y supervisar la actividad judicial, además de participar activamente en la cooperación internacional.Se organizó, junto con la Universidad de Política y Derecho de Shanghái, el Foro de Jueces China-OCS, en el que también participaron jueces rusos. Krasnov señaló que está previsto celebrar un foro similar en Rusia en 2027 o 2028, durante la presidencia rusa de la OCS.La delegación rusa también visitó el Tribunal Internacional de Arbitraje de Shanghái, una institución clave para la resolución de litigios comerciales transfronterizos.Otro de los temas abordados fue la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Durante la visita, se presentaron a los representantes rusos varios ejemplos del uso de estas tecnologías en la actividad judicial. Krasnov calificó este ámbito como uno de los más prometedores para el intercambio bilateral de experiencias.
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El presidente del Tribunal Supremo de Rusia evalua el nivel de digitalización de los órganos judiciales de China

06:50 GMT 23.10.2026
© Foto : Servicio de Prensa del Tribunal Supremo de RusiaEl presidente del Tribunal Supremo de Rusia evalua el nivel de digitalización de los órganos judiciales de China
El presidente del Tribunal Supremo de Rusia evalua el nivel de digitalización de los órganos judiciales de China - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
© Foto : Servicio de Prensa del Tribunal Supremo de Rusia
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En el marco de su visita oficial a China, el presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, visitó Shanghái y se familiarizó con el funcionamiento de los tribunales regionales.
El recorrido por las principales instituciones judiciales chinas refleja el interés mutuo de ambas partes en reforzar la cooperación jurídica e intercambiar buenas prácticas.
Así, Krasnov visitó al Tribunal Popular Superior de Shanghái que desempeña un papel clave en el sistema judicial de la ciudad. Se encarga, entre otras funciones, de resolver recursos de apelación y supervisar la actividad judicial, además de participar activamente en la cooperación internacional.
El presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, y el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, Chen Wenqing - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
Internacional
Rusia y China buscan frenar el uso delictivo de las nuevas tecnologías en la justicia
ayer, 12:38 GMT
Se organizó, junto con la Universidad de Política y Derecho de Shanghái, el Foro de Jueces China-OCS, en el que también participaron jueces rusos. Krasnov señaló que está previsto celebrar un foro similar en Rusia en 2027 o 2028, durante la presidencia rusa de la OCS.
La delegación rusa también visitó el Tribunal Internacional de Arbitraje de Shanghái, una institución clave para la resolución de litigios comerciales transfronterizos.
Otro de los temas abordados fue la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Durante la visita, se presentaron a los representantes rusos varios ejemplos del uso de estas tecnologías en la actividad judicial. Krasnov calificó este ámbito como uno de los más prometedores para el intercambio bilateral de experiencias.
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