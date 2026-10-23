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El calor extremo habría causado más de 50.000 muertes en Europa en verano de 2026

El calor extremo habría causado más de 50.000 muertes en Europa en verano de 2026

Sputnik Mundo

Las temperaturas extremadamente altas provocaron la muerte de más de 50.000 residentes urbanos a lo largo de Europa en verano boreal de 2026, según un nuevo... 23.10.2026, Sputnik Mundo

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Los investigadores analizaron 854 áreas urbanas que concentran cerca del 40% de la población de 30 países estudiados y estimaron con precisión, mediante el uso de registros de temperatura y modelos, cuántas muertes adicionales relacionadas con el calor hubo en cada zona durante los veranos comprendidos entre 2000 y 2026.De las 50.391 muertes estimadas en verano de 2026, 32.619 (65%) son atribuibles al cambio climático, según el estudio. Los números son muy superiores a los 29.480 decesos del verano de 2022 y los 28.462 de 2003.El mayor exceso de mortandad, según las estimaciones, se produjo en Italia (13.303), seguida de Francia (7.268), España (6.824), Alemania (6.340) y el Reino Unido (4.354).

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