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El calor extremo habría causado más de 50.000 muertes en Europa en verano de 2026
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Las temperaturas extremadamente altas provocaron la muerte de más de 50.000 residentes urbanos a lo largo de Europa en verano boreal de 2026, según un nuevo... 23.10.2026, Sputnik Mundo
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Los investigadores analizaron 854 áreas urbanas que concentran cerca del 40% de la población de 30 países estudiados y estimaron con precisión, mediante el uso de registros de temperatura y modelos, cuántas muertes adicionales relacionadas con el calor hubo en cada zona durante los veranos comprendidos entre 2000 y 2026.De las 50.391 muertes estimadas en verano de 2026, 32.619 (65%) son atribuibles al cambio climático, según el estudio. Los números son muy superiores a los 29.480 decesos del verano de 2022 y los 28.462 de 2003.El mayor exceso de mortandad, según las estimaciones, se produjo en Italia (13.303), seguida de Francia (7.268), España (6.824), Alemania (6.340) y el Reino Unido (4.354).
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El calor extremo habría causado más de 50.000 muertes en Europa en verano de 2026
09:14 GMT 23.10.2026 (actualizado: 09:17 GMT 23.10.2026)
Las temperaturas extremadamente altas provocaron la muerte de más de 50.000 residentes urbanos a lo largo de Europa en verano boreal de 2026, según un nuevo estudio del Imperial College London.
Los investigadores analizaron 854 áreas urbanas que concentran cerca del 40% de la población de 30 países estudiados y estimaron con precisión, mediante el uso de registros de temperatura y modelos, cuántas muertes adicionales relacionadas con el calor hubo en cada zona durante los veranos comprendidos entre 2000 y 2026.
De las 50.391 muertes estimadas en verano de 2026, 32.619 (65%) son atribuibles al cambio climático, según el estudio. Los números son muy superiores a los 29.480 decesos del verano de 2022 y los 28.462 de 2003.
"Podemos afirmar con bastante seguridad que el verano de 2026 ha sido, probablemente, el peor registrado en cuanto a mortalidad relacionada con el calor en gran parte de Europa", aseveró Clair Barnes, investigadora de fenómenos meteorológicos extremos y cambio climático.
El mayor exceso de mortandad, según las estimaciones, se produjo en Italia (13.303), seguida de Francia (7.268), España (6.824), Alemania (6.340) y el Reino Unido (4.354).