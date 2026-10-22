¿Otra vez las redes sociales? El equipo de Lula pide anular candidatura de Bolsonaro 

Específicamente, el equipo electoral lulista acusó "abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación social" por parte del candidato opositor Flávio Bolsonaro. Por ello, solicitó la revocación de su candidatura, al argumentar que "se beneficia" de una "manipulación algorítmica" del gigante tecnológico contra la campaña de Lula."No es sólo falta de transparencia de Meta*, sino también de diligencia para resolver rápidamente los problemas que aparecen", dijo un asesor de estrategia digital de Lula.*Meta es una empresa proscrita en Rusia por extremista
La campaña del presidente brasileño y aspirante a un cuarto mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la presunta "interferencia" de la empresa estadounidense Meta* en el proceso electoral del gigante sudamericano.
Específicamente, el equipo electoral lulista acusó "abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación social" por parte del candidato opositor Flávio Bolsonaro. Por ello, solicitó la revocación de su candidatura, al argumentar que "se beneficia" de una "manipulación algorítmica" del gigante tecnológico contra la campaña de Lula.