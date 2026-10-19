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Lula y Flavio Bolsonaro protagonizan su primer debate televisado: estos fueron los temas relevantes
Lula y Flavio Bolsonaro protagonizan su primer debate televisado: estos fueron los temas relevantes
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El senador y el actual mandatario brasileños sostuvieron un encuentro en Sao Paulo (sureste), el cual fue organizado por la cadena televisiva Band. 19.10.2026, Sputnik Mundo
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Este fue el primero de dos diálogos que tendrán lugar antes de la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el 25 de octubre. Sputnik te presenta los aspectos más relevantes del debate: Lula pidió el voto del expresidente Jair Bolsonaro, esto después de que su contrincante cuestionara el alto nivel de sufragios emitidos por la población con procesos judiciales a favor del actual jefe de Estado brasileño. En la alocución, Flavio Bolsonaro defendió el Escudo de las Américas, iniciativa de Estados Unidos, así como un posible acercamiento del país sudamericano a este proyecto. Durante el debate, Lula desafió a Bolsonaro a hacer públicas sus cuentas bancarias. "Para que la gente sepa quién es el ladrón", dijo el mandatario. Posteriormente, Bolsonaro insistió en dos de sus propuestas de campaña: la creación del Ministerio de la Prosperidad y el endurecimiento en la lucha contra el crimen. A lo largo del encuentro, Lula afirmó que, en caso de que Flavio Bolsonaro ganase los comicios, buscaría privatizar Petrobras y otros proyectos del Estado.
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Lula y Flavio Bolsonaro protagonizan su primer debate televisado: estos fueron los temas relevantes

03:15 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Andre PennerFlávio Bolsonaro y Lula da Silva en su primer debate rumbo a la segunda vuelta electoral en Brasil.
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en su primer debate rumbo a la segunda vuelta electoral en Brasil. - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
© AP Photo / Andre Penner
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El senador y el actual mandatario brasileños sostuvieron un encuentro en Sao Paulo (sureste), el cual fue organizado por la cadena televisiva Band.
Este fue el primero de dos diálogos que tendrán lugar antes de la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el 25 de octubre.

Sputnik te presenta los aspectos más relevantes del debate:

Lula pidió el voto del expresidente Jair Bolsonaro, esto después de que su contrincante cuestionara el alto nivel de sufragios emitidos por la población con procesos judiciales a favor del actual jefe de Estado brasileño.
En la alocución, Flavio Bolsonaro defendió el Escudo de las Américas, iniciativa de Estados Unidos, así como un posible acercamiento del país sudamericano a este proyecto.
Durante el debate, Lula desafió a Bolsonaro a hacer públicas sus cuentas bancarias. "Para que la gente sepa quién es el ladrón", dijo el mandatario.
Posteriormente, Bolsonaro insistió en dos de sus propuestas de campaña: la creación del Ministerio de la Prosperidad y el endurecimiento en la lucha contra el crimen.
A lo largo del encuentro, Lula afirmó que, en caso de que Flavio Bolsonaro ganase los comicios, buscaría privatizar Petrobras y otros proyectos del Estado.
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