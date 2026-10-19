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Lula y Flavio Bolsonaro protagonizan su primer debate televisado: estos fueron los temas relevantes

Lula y Flavio Bolsonaro protagonizan su primer debate televisado: estos fueron los temas relevantes

Sputnik Mundo

El senador y el actual mandatario brasileños sostuvieron un encuentro en Sao Paulo (sureste), el cual fue organizado por la cadena televisiva Band. 19.10.2026, Sputnik Mundo

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Este fue el primero de dos diálogos que tendrán lugar antes de la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el 25 de octubre. Sputnik te presenta los aspectos más relevantes del debate: Lula pidió el voto del expresidente Jair Bolsonaro, esto después de que su contrincante cuestionara el alto nivel de sufragios emitidos por la población con procesos judiciales a favor del actual jefe de Estado brasileño. En la alocución, Flavio Bolsonaro defendió el Escudo de las Américas, iniciativa de Estados Unidos, así como un posible acercamiento del país sudamericano a este proyecto. Durante el debate, Lula desafió a Bolsonaro a hacer públicas sus cuentas bancarias. "Para que la gente sepa quién es el ladrón", dijo el mandatario. Posteriormente, Bolsonaro insistió en dos de sus propuestas de campaña: la creación del Ministerio de la Prosperidad y el endurecimiento en la lucha contra el crimen. A lo largo del encuentro, Lula afirmó que, en caso de que Flavio Bolsonaro ganase los comicios, buscaría privatizar Petrobras y otros proyectos del Estado.

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