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Explican por qué Kiev pierde fuerza en su posición negociadora
Explican por qué Kiev pierde fuerza en su posición negociadora
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Kiev cada vez tiene menos poder para negociar, entre otras cosas debido a la falta de legitimidad de Volodímir Zelenski, a su insolvencia financiera y a su... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T09:37+0000
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De acuerdo con la experta, Kiev y sus aliados europeos creen erróneamente que la posición negociadora de Ucrania se verá reforzada con el tiempo, cuando en realidad ocurre todo lo contrario.""El acuerdo que se logre firmar [en el futuro próximo] será considerablemente peor que el que se pudo haber pactado en la primavera de este año o en marzo de 2025, inmediatamente después de la investidura de Trump", advirtió.La analista supuso que un futuro acuerdo de paz requerirá que Ucrania acepte una "postura de neutralidad y realice concesiones territoriales", algo a lo que sus dirigentes se han resistido.Este escenario se ve agravado por el progresivo deterioro de las relaciones entre Kiev y Washington. Trump ha criticado de forma reiterada que Zelenski carece de la voluntad para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia. Asimismo, el mandatario estadounidense ha enfatizado que Ucrania necesita un nuevo líder que sea capaz de negociar un pacto efectivo con Moscú.
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Explican por qué Kiev pierde fuerza en su posición negociadora
Kiev cada vez tiene menos poder para negociar, entre otras cosas debido a la falta de legitimidad de Volodímir Zelenski, a su insolvencia financiera y a su incapacidad para proteger su infraestructura, declaró a Sputnik la directora de análisis militar del centro de investigación 'Defense Priorities', Jennifer Kavanagh.
"En primer lugar, la capacidad de Ucrania para proteger su infraestructura estratégica se está debilitando. En segundo lugar, su situación financiera empeora continuamente y Europa carece de la capacidad para cubrir el déficit presupuestario de Kiev. En tercer lugar, aumentan los cuestionamientos sobre la legitimidad de Zelenski", afirmó a Sputnik Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar del centro de investigación Defense Priorities.
De acuerdo con la experta, Kiev y sus aliados europeos creen erróneamente que la posición negociadora de Ucrania se verá reforzada con el tiempo, cuando en realidad ocurre todo lo contrario.
""El acuerdo que se logre firmar [en el futuro próximo] será considerablemente peor que el que se pudo haber pactado en la primavera de este año o en marzo de 2025, inmediatamente después de la investidura de Trump", advirtió.
La analista supuso que un futuro acuerdo de paz requerirá que Ucrania acepte una "postura de neutralidad y realice concesiones territoriales", algo a lo que sus dirigentes se han resistido.
"Es probable, además, que Ucrania deba aceptar que no recibirá las garantías de seguridad que busca", agregó.
Este escenario se ve agravado por el progresivo deterioro de las relaciones entre Kiev y Washington. Trump ha criticado de forma reiterada que Zelenski carece de la voluntad para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia. Asimismo, el mandatario estadounidense ha enfatizado que Ucrania necesita un nuevo líder
que sea capaz de negociar un pacto efectivo con Moscú.
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