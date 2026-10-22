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Explican por qué Kiev pierde fuerza en su posición negociadora

Explican por qué Kiev pierde fuerza en su posición negociadora

Sputnik Mundo

Kiev cada vez tiene menos poder para negociar, entre otras cosas debido a la falta de legitimidad de Volodímir Zelenski, a su insolvencia financiera y a su... 22.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-22T09:37+0000

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De acuerdo con la experta, Kiev y sus aliados europeos creen erróneamente que la posición negociadora de Ucrania se verá reforzada con el tiempo, cuando en realidad ocurre todo lo contrario.""El acuerdo que se logre firmar [en el futuro próximo] será considerablemente peor que el que se pudo haber pactado en la primavera de este año o en marzo de 2025, inmediatamente después de la investidura de Trump", advirtió.La analista supuso que un futuro acuerdo de paz requerirá que Ucrania acepte una "postura de neutralidad y realice concesiones territoriales", algo a lo que sus dirigentes se han resistido.Este escenario se ve agravado por el progresivo deterioro de las relaciones entre Kiev y Washington. Trump ha criticado de forma reiterada que Zelenski carece de la voluntad para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia. Asimismo, el mandatario estadounidense ha enfatizado que Ucrania necesita un nuevo líder que sea capaz de negociar un pacto efectivo con Moscú.

https://noticiaslatam.lat/20261021/moscu-esta-dispuesta-a-reanudar-las-negociaciones-en-el-formato-trilateral-rusia-eeuu-ucrania-1175543726.html

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